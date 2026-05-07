El secretario de Estado norteamericano y el Sumo Pontífice se reunieron en el Vaticano. Foto: REUTERS

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este jueves 7 de mayo una serie de reuniones de alto nivel en el Vaticano con el objetivo de destrabar las tensiones diplomáticas y dialogar sobre la paz en Medio Oriente. La visita, que se extendió por dos horas y media, incluyó una audiencia privada con el Papa León XIV y un encuentro posterior con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin.

Esta misión diplomática se llevó a cabo en un clima de fricción generado por las críticas públicas del presidente Donald Trump hacia el Sumo Pontífice. Rubio, quien es católico practicante, buscó suavizar la relación tras los cuestionamientos de Trump a la postura antibélica de León XIV, el primer papa estadounidense de la historia.

Según informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, las conversaciones se centraron en los siguientes ejes:

Medio Oriente: esfuerzos conjuntos para alcanzar una paz duradera en la región.

Hemisferio Occidental: cooperación en iniciativas humanitarias y temas de interés mutuo en América Latina.

Libertad Religiosa: un área donde Washington y el Vaticano mantienen coincidencias estratégicas.

Conflictos Regionales: diálogo sobre la situación en Cuba —país de origen de Rubio—, el Líbano y el conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán.

La reunión se dio tras el cruce de Trump con el Sumo Pontífice. Foto: via REUTERS

El contexto de la disputa Trump y el Vaticano: qué pasó

La relación entre la administración de Trump y la Santa Sede se desgastó significativamente desde la elección de León XIV el 8 de mayo de 2025. El presidente estadounidense calificó al Papa como “débil” en política exterior debido a sus críticas hacia las políticas migratorias de la Casa Blanca y la guerra contra Irán.

Por su parte, el Papa León XIV defendió la misión de la Iglesia de “predicar la paz y el Evangelio”, rechazando además las acusaciones de Trump sobre una supuesta aceptación del armamento nuclear iraní, aclarando que la doctrina católica considera inmorales todas las armas nucleares.

El papa León XIV, tras los nuevos ataques de Donald Trump: “Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad”

El papa León XIV afirmó que si alguien quiere criticarlo “que lo haga con la verdad”, tras los nuevos ataques de Donald Trump, y defendió que la misión de la Iglesia es “predicar el Evangelio y la paz”.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz”, dijo a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma. Y añadió: “Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”.

Preguntado sobre el uso de armamento para la legítima defensa, el papa respondió en inglés subrayando la complejidad del escenario bélico actual: “La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia. Por tanto, hablar de ‘guerra justa’ hoy en día es un problema muy complejo que debe analizarse en muchos niveles”.