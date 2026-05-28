Land Aircraft Carrier, el primer vehículo volador de fabricación masiva desarrollado por la empresa china XPeng. Foto: XPeng

Lo que hasta hace pocos años parecía exclusivo de las películas de ciencia ficción comenzó a tomar forma concreta en China. El gigante asiático dio un nuevo paso en la carrera tecnológica global con el inicio de la etapa industrial del Land Aircraft Carrier, el primer vehículo volador de fabricación masiva desarrollado por la empresa china XPeng a través de su división especializada en movilidad aérea.

La producción se concentra en una moderna planta ubicada en Guangzhou, en el sur del país, donde la compañía proyecta alcanzar una capacidad anual de hasta 10.000 unidades. La fábrica completó recientemente la fabricación de su primera unidad, un hito que permitió validar oficialmente el funcionamiento de la nueva línea de ensamblaje inteligente.

“El primer avión ha salido de la moderna línea de fabricación de coches voladores, validando el primer sistema de manufactura inteligente de este tipo en el mundo”, indicó la compañía en un comunicado que rápidamente generó repercusión dentro de la industria automotriz y tecnológica.

Cómo es el primer coche volador de China producido en masa

El vehículo combina movilidad terrestre y aérea mediante un sistema modular. La base es un automóvil de seis ruedas y tracción integral que funciona como un vehículo convencional en carretera, aunque también cumple la función de transportar y almacenar el módulo aéreo.

La base es un automóvil de seis ruedas y tracción integral que funciona como un vehículo convencional en carretera. Foto: Autocar

Sin embargo, no es el automóvil completo el que despega. El sistema incorpora un pequeño eVTOL (vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical) instalado en la parte trasera de la unidad terrestre. En la práctica, se trata de una especie de mini helicóptero eléctrico que puede desprenderse para realizar trayectos aéreos de corta distancia.

Según la información técnica difundida por la empresa, el sistema tiene capacidad para entre cuatro y cinco pasajeros y utiliza un sistema de propulsión eléctrica con extensor de autonomía. Gracias a esta tecnología, puede alcanzar una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros entre recorridos terrestres y vuelos.

A qué velocidad vuela el coche volador chino

Por el momento, la compañía no reveló oficialmente la velocidad máxima definitiva del vehículo durante su operación comercial. Sin embargo, el módulo aéreo fue diseñado para trayectos urbanos y regionales de corta distancia, con un sistema eVTOL de seis rotores eléctricos orientado a ofrecer vuelos ágiles, eficientes y estables.

El sistema tiene capacidad para entre cuatro y utiliza un sistema de propulsión eléctrica con extensor de autonomía. Foto: XPeng

La estructura está construida en fibra de carbono para reducir el peso y mejorar la aerodinámica, mientras que la propulsión eléctrica apunta a maximizar la eficiencia energética y la autonomía operativa. Además, el sistema puede ser utilizado tanto en modo manual como autónomo mediante controles simplificados.

Cuál es el precio del primer coche volador que se fabrica en serie

Aunque XPeng todavía no confirmó oficialmente el valor final para todos los mercados, medios especializados asiáticos estiman que el Land Aircraft Carrier tendrá un precio cercano a los 2 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 280.000 dólares.

La cifra lo posiciona dentro del segmento de lujo tecnológico y movilidad premium, pero la empresa apuesta a que la producción masiva permita reducir costos en el futuro y acelerar la adopción comercial de este tipo de vehículos.

Desde cuándo estará disponible el auto volador chino y de qué manera funcionará

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que la empresa busca democratizar el acceso al vuelo personal. Por eso, el sistema incorpora controles intuitivos diseñados para facilitar el uso incluso a personas sin experiencia previa en aviación.

El Land Aircraft Carrier tendrá un precio cercano a los 2 millones de yuanes, equivalentes a 280.000 dólares. Foto: XPeng

La compañía ya acumula más de 7.000 reservas y prevé entregar las primeras unidades hacia finales de 2026. No obstante, la fecha definitiva dependerá de las validaciones técnicas y los permisos de la Civil Aviation Administration of China, organismo encargado de autorizar la operación de este tipo de vehículos en el espacio aéreo chino.

El funcionamiento será relativamente simple: el usuario podrá desplazarse normalmente por carretera utilizando el vehículo terrestre y, en caso de necesitar un trayecto aéreo, desplegar el módulo eVTOL para realizar vuelos de corta distancia. La propuesta apunta especialmente a entornos urbanos congestionados y rutas donde la movilidad aérea pueda reducir considerablemente los tiempos de traslado.