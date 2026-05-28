Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey informaron en las últimas horas que iniciaron una investigación contra la FIFA por presuntas prácticas comerciales engañosas en la venta de entradas para los ocho partidos de la Copa Mundial de Fútbol que se disputarán en el estadio MetLife, incluida la final.

Las autoridades señalaron en un comunicado conjunto que solicitaron documentación a la FIFA luego de que distintos reportes periodísticos reflejaran denuncias de hinchas que aseguraron haber sido “engañados” sobre la ubicación de los asientos adquiridos y sobre maniobras que habrían “contribuido” a “inflar” el precio de las entradas, entre ellas ciertas declaraciones públicas.

Junto a investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, recopilaron denuncias vinculadas a modificaciones en las categorías de las gradas una vez iniciada la venta de entradas. Según detallaron, se habrían creado nuevas zonas consideradas más “deseables” y con precios más elevados.

Ventas de entradas para el Mundial 2026. Foto: X @fifaworldcup_es

“Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y en su lugar se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos lejos del campo o detrás de las porterías”, detallaron las autoridades. Además, otros hinchas denunciaron no haber recibido tickets correspondientes a la categoría que habían pagado.

La investigación también pondrá el foco en el valor de las entradas, que “ha excedido los precios de cualquier Copa Mundial previa” debido a un sistema de “precio variable” ajustado según la demanda, mediante el cual la FIFA fue liberando entradas en distintas fases durante varios meses.

“La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de boletos de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron a los precios, y cómo”, agrega el comunicado.

De acuerdo con el sitio SeatPick.com, las entradas para los ocho partidos que se jugarán en el estadio MetLife tienen actualmente un precio promedio de 2.790 dólares.

Las fiscales de Nueva York, Letitia James, y de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, reafirmaron su compromiso con la protección de los consumidores de ambos estados y cuestionaron la “manipulación” y la “explotación” de residentes y visitantes que asistirán al torneo.

ICE en el Mundial 2026: crece la preocupación por la presencia de agentes migratorios en los estadios de Estados Unidos

A pocos días del comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, una de las grandes preguntas que genera preocupación entre inmigrantes, trabajadores y turistas es qué papel tendrán realmente los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el torneo.

La polémica creció en los últimos meses luego de los fuertes cruces entre las autoridades migratorias federales y el gobierno del estado de Nueva York, encabezado por Kathy Hochul, quien impulsó medidas para limitar la cooperación entre las fuerzas policiales locales y ICE. Entre las nuevas disposiciones también se estableció que los agentes deberán actuar con el rostro descubierto.

En medio de las críticas y el temor creciente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que habrá presencia de agentes de ICE en los partidos del Mundial, aunque aseguró que no estarán destinados a realizar controles migratorios ni redadas masivas dentro de los estadios, según explicó la corresponsal Mamen Sala.

Además, los funcionarios federales informaron que el objetivo principal será colaborar con tareas de seguridad vinculadas a delitos como la falsificación de entradas y productos oficiales, el tráfico de drogas y la trata de personas. También aclararon que los agentes no verificarán el estatus migratorio de espectadores ni empleados que trabajen en el evento deportivo.

Sin embargo, el propio DHS reconoció que, en caso de detectar delitos graves o personas con antecedentes criminales, podrían realizarse detenciones durante el torneo.

Las explicaciones oficiales no lograron disipar la preocupación de distintos sectores. Organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que la sola presencia de ICE en las inmediaciones de los estadios ya genera temor e incertidumbre, especialmente entre quienes trabajan en restaurantes, transporte, hoteles y cafeterías vinculadas al Mundial.

Muchos inmigrantes consideran que estos operativos podrían derivar en situaciones de control migratorio encubierto o en procedimientos que terminen afectando a trabajadores y aficionados extranjeros que solo buscan disfrutar del evento deportivo.

La discusión también reabre el debate sobre los límites entre seguridad y control migratorio en Estados Unidos. Mientras el gobierno federal insiste en que se trata de medidas preventivas habituales en eventos masivos, críticos y organizaciones sociales advierten que el clima de tensión podría impactar directamente en el ambiente festivo que suele acompañar a una Copa del Mundo.