“Personalidad de alcohólico”: la contundente frase de la jefa de Gabinete de la Casa Blanca sobre Donald Trump

Se trata de Susie Wiles, funcionaria clave del Ejecutivo estadounidense. El republicano suele definirla como “la mujer más poderosa del mundo”.

Susie Wiles y Donald Trump. Foto: Reuters.

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, declaró que Donald Trump tiene “personalidad de alcohólico” porque trabaja con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer”.

Se trata de la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, es responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia y el republicano suele definirla como “la mujer más poderosa del mundo”.

“Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, afirma Wiles, cuyo padre fue alcohólico.

Susie Wiles. Foto: Reuters.

En ese sentido, la mano derecha de Trump sostiene que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico” porque “opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

Sobre JD Vance, quien en 2016 dijo ser “alguien que nunca apoyaría a Trump”, Wiles opina que su giro político responde a “motivos políticos”.

También afirma que el vicepresidente es uno de los pocos miembros de la Administración que entendieron la importancia del caso Epstein, ya que, según dice, Vance “ha sido un teórico de la conspiración durante una década”.

Sus dichos sobre Elon Musk

La jefa de gabinete define como “un actor completamente solitario” a Elon Musk, el magnate que se incorporó al Gobierno para recortar el gasto federal y que abandonó el Ejecutivo en mayo pasado tras un enfrentamiento con Trump.

Según Wiles, Musk es “un consumidor (declarado) de ketamina”, un fármaco anestésico que también se utiliza como droga recreativa, y dormía durante el día en una bolsa de dormir en el Edificio Ejecutivo, contiguo a la Casa Blanca.

Elon Musk es la persona más rica del mundo. Foto: REUTERS

“Es un bicho raro, como creo que son los genios. Ya sabes, no ayuda, pero él es su propia persona”, sostiene.