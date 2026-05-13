Qué reveló Estados Unidos sobre el presunto espionaje chino sobre las costas argentinas:

Ludmila Lugo, miembro de la Prefectura Naval Argentina, observa con binoculares embarcaciones de pesca de calamar a bordo del buque patrullero Azopardo (GC-25), fuera de la zona económica exclusiva de Argentina en el Océano Atlántico Sur el 18 de enero de 2026 Foto: Reuters

Una nueva investigación de Estados Unidos apoyada en datos satelitales de la NASA puso bajo la lupa la masiva presencia de la flota pesquera china en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina. El fenómeno, capturado por el servicio “Black Marble”, expuso una verdadera “ciudad de luces” compuesta por unas 200 embarcaciones del gigante asiático que operan frente al Mar Argentino durante meses para abastecer al mercado mundial de calamar.

La preocupación no es solo ambiental, sino estratégica. Mientras que en 2016 había 150 buques, en 2021 se alcanzó un pico de 340, cifra que hoy se sitúa en torno a las 230 unidades. Esta magnitud contrasta fuertemente con las flotas de otros países como España o Corea del Sur, que no superan las 40 embarcaciones en la zona.

El despliegue encendió las alarmas en Buenos Aires y Washington por posibles actividades de “doble uso”:

Antenas sospechosas : exfuncionarios argentinos revelaron que ciertos barcos portan equipos de comunicación incompatibles con la pesca, lo que sugiere tareas de interceptación de señales o recolección de inteligencia.

Mapeo del fondo marino : existen indicios de que la flota podría estar realizando cartografía de la plataforma continental, un área de explotación exclusiva del Estado argentino.

Apoyo de EE. UU.: ante esta situación, el gobierno de Javier Milei -asistido por Washington- intensificó la vigilancia con aviones P-3C Orion para disuadir incursiones ilegales.

Se observan embarcaciones dedicadas a la pesca de calamar operando fuera de la zona económica exclusiva de Argentina. Foto: Reuters

La técnica utilizada es tan efectiva como agresiva. Los buques utilizan potentes luces de hasta 4.000 vatios y redes automatizadas para atraer al calamar Illex argentinus. Especialistas del INIDEP advirtieron que se está pescando de manera “salvaje” en una zona donde el recurso es especialmente vulnerable debido a su corto ciclo de vida.

Pese a las tensiones, el Gobierno mantiene un equilibrio diplomático pragmático, ya que China es el segundo socio comercial de Argentina y un inversor clave en sectores estratégicos como el litio y la energía renovable.

China patea el tablero de las energías renovables: cuenta con la mayor planta solar flotante del mundo, que tiene el tamaño de una ciudad

China apuesta fuerte a la transición energética global y pone en marcha una planta solar flotante, la mayor del planeta con esas características. Al proyecto se lo conoce como HG14 y no solo rompe récords por su tamaño, sino también por su capacidad de generación y su innovador diseño en mar abierto.

La instalación HG14 está desarrollada por Guohua Investment frente a la costa de Dongying, en la provincia de Shandong, sobre el mar Amarillo. Entró en funcionamiento a finales de 2025 y ya se convirtió en el primer proyecto fotovoltaico marino del mundo en alcanzar el gigavatio de potencia.

China; energías renovables; energía solar Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Sus dimensiones son enormes, dado que ocupa unas 1.223 hectáreas de aguas poco profundas, donde se distribuyen 2,3 millones de paneles solares bifaciales de alta potencia, que son capaces de captar energía tanto de la radiación directa como de la reflejada por el agua.