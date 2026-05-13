El país de Sudamérica que se mantiene como la segunda nación con más aeropuertos en el mundo. Foto: Unsplash

En un mundo donde la conectividad aérea resulta fundamental para el turismo, el comercio y el desarrollo económico, el mapa global de aeropuertos muestra un dato contundente: Brasil es el país de Sudamérica con mayor cantidad de terminales aéreas y uno de los líderes mundiales en infraestructura aeroportuaria.

Según un análisis basado en datos de Visual Capitalist y The World Factbook, Brasil cuenta con 5.297 aeropuertos, cifra que lo posiciona como el segundo país con más aeropuertos del mundo, solo detrás de Estados Unidos.

Brasil cuenta con 5.297 aeropuertos, cifra que lo posiciona como el segundo país con más aeropuertos del mundo. Foto: Unsplash

El dato refleja no solo la magnitud territorial del gigante sudamericano, sino también la necesidad de conectar regiones alejadas y zonas de difícil acceso terrestre, especialmente en áreas amazónicas y ciudades intermedias.

Estados Unidos lidera la infraestructura aeroportuaria global

Estados Unidos lidera ampliamente el ranking global con 16.116 aeropuertos y concentra cerca del 34,10% del total mundial.

Estados Unidos lidera el ranking global con 16.116 aeropuertos y concentra cerca del 34,10% del total mundial. Foto: Wikipedia.

Su enorme red aérea responde tanto a la extensión del país como al peso estratégico del transporte aéreo para industrias vinculadas a la tecnología, la logística y el comercio electrónico.

Detrás aparece Brasil, que representa el 11,20% de la infraestructura aeroportuaria global y se consolida como la principal potencia aérea de América Latina. El podio regional lo completa Australia, con 2.257 aeropuertos.

Brasil es el segundo país con más aeropuertos en el mundo

La importancia aeroportuaria de Brasil está directamente relacionada con su geografía. Con un territorio continental, enormes distancias internas y extensas áreas selváticas, el transporte aéreo se volvió esencial para integrar regiones y sostener la actividad económica.

En muchas zonas amazónicas, los vuelos son indispensables para el traslado de personas y medicamentos. Foto: Unsplash

En muchas zonas amazónicas, los vuelos son indispensables para el traslado de personas, alimentos, medicamentos y suministros básicos. Además, numerosas ciudades medianas dependen de las conexiones aéreas para impulsar el turismo y el comercio regional.

Esta realidad convierte a Brasil en uno de los ejemplos más claros de cómo la infraestructura aeroportuaria puede funcionar como motor de integración territorial y desarrollo.

Sudamérica: en qué lugar quedó Argentina y otros países de la región

Dentro de Sudamérica, Argentina suma 764 aeropuertos, mientras que Colombia registra 661 terminales aéreas. En ambos países, la aviación cumple un rol estratégico para superar barreras geográficas y conectar regiones alejadas.

Argentina suma 764 aeropuertos, mientras que Colombia registra 661 terminales aéreas dentro de Sudamérica. Foto: NA.

En Argentina, la red aeroportuaria resulta clave para vincular provincias y destinos turísticos de gran extensión territorial.

En Colombia, la compleja geografía montañosa hace que el avión sea un medio de transporte fundamental para la movilidad interna.

Cómo es la infraestructura aeroportuaria en Europa y Oceanía

A diferencia del modelo americano, Europa presenta una infraestructura aeroportuaria más concentrada, aunque altamente eficiente.

Europa presenta una infraestructura aeroportuaria más concentrada, aunque altamente eficiente. Foto: Unsplash

Francia lidera la región con 1.218 aeropuertos, seguida por Reino Unido con 1.057 y Rusia con 905. También se destacan Alemania, con 840 terminales, e Italia (655).

En Oceanía, Australia ocupa el tercer lugar mundial con 2.257 aeropuertos, impulsada por la necesidad de conectar comunidades remotas y zonas de baja densidad poblacional.

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