Construirán un lago artificial cerca de Sudamérica Foto: Foto generada con IA Canal 26

Panamá se está preparando para una obra hídrica que, si se concreta como está planificada, podría convertirse en una de las decisiones más influyentes para el futuro del Canal de Panamá y el abastecimiento urbano de agua potable. El proyecto se conoce como Lago Río Indio: un embalse diseñado para almacenar agua en la cuenca del río Indio y transferirla hacia el sistema del Canal, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante sequías y picos de demanda.

¿Por qué este lago es tan relevante para la ruta interoceánica?

El Canal depende de un delicado equilibrio hídrico porque el tránsito de buques y el consumo humano compiten por el mismo recurso en el sistema de lagos que sostiene a buena parte del país. De acuerdo con la información oficial del propio programa del Canal, el proyecto de Río Indio se presenta como una alternativa “viable” para garantizar agua a más del 50% de la población y sostener actividades productivas, incluida la operación del Canal, durante las próximas décadas. La motivación se entiende mejor al mirar el contexto reciente: medios panameños reportaron que la sequía 2023–2024 elevó el nivel de presión sobre la vía y empujó a acelerar planes de resiliencia hídrica.

Así será el Lago Río Indio: tamaño, capacidad y “trasvase” por gravedad

El diseño divulgado por la Autoridad del Canal plantea un lago de 4.600 hectáreas, equivalente a alrededor del 8% del territorio total de la cuenca del río Indio. En términos de almacenamiento, el esquema oficial indica una capacidad cercana a 1.294 millones de metros cúbicos (MMC), una cifra comparable al orden de magnitud del Lago Gatún dentro del sistema. La “pieza” más llamativa para ingeniería y operación es el túnel de trasvase de 9 kilómetros que conectará el nuevo embalse con el Lago Gatún, permitiendo que el agua viaje por gravedad, sin estaciones de bombeo, reduciendo consumo energético y costos operativos en el largo plazo. La Prensa de Panamá también detalló que el conducto se proyecta con 5 metros de diámetro y que el propósito es reforzar la disponibilidad hídrica en temporadas secas.

Cronograma y licitaciones: por qué 2027 aparece como fecha clave

El calendario que comunica el programa oficial contempla el inicio de obra en 2027 y una ejecución que se extendería aproximadamente hasta 2031. En paralelo, reportes periodísticos indican que la Autoridad del Canal ha venido avanzando en estudios geológicos y en el nivel de diseño conceptual para habilitar la licitación, con una ventana de concurso entre fines de 2026 e inicios de 2027.

Una obra inspirada en China Foto: Foto generada con IA Canal 26

El punto sensible: reasentamientos, compensaciones y licencia social

Como suele ocurrir con megaproyectos de agua, el componente social es decisivo porque hay comunidades dentro de la zona de afectación directa del futuro lago. Según coberturas sobre el avance del proyecto, se estima la relocalización de 500 a 550 familias (alrededor de 2.500 personas) y la existencia de un marco de compensación que incluye tierras, viviendas y apoyo para restablecer medios de vida. La propia página del programa resalta que se levantó un censo y que la planificación social y comunitaria es parte del proceso previo a la etapa constructiva.

¿Por qué se compara con China? El “modelo” de megagestión del agua

La comparación internacional suele apuntar a China por su estrategia de transferencias hídricas a gran escala, como el South-to-North Water Diversion Project, descrito en literatura académica como la mayor iniciativa de trasvase, diseñada para mover decenas de km³ de agua por año y atender estrés hídrico regional. Aunque Panamá no replica la escala china, el paralelismo está en la lógica: infraestructura para asegurar agua en un contexto de variabilidad climática, crecimiento urbano y demanda logística.

La obra busca asegurar agua en una vía comercial clave desde 2027 Foto: EFE

Si el Lago Río Indio avanza según el cronograma, Panamá sumaría una “reserva” estratégica para el consumo humano y para sostener la competitividad del Canal, con un diseño que prioriza el trasvase por gravedad y el almacenamiento en un embalse relativamente compacto.