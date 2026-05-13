Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro en octubre de 2025. Foto: REUTERS

En la previa al histórico encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y China son el eje central de las potencias mundiales y vale la pena analizarlos en materia militar, tecnológica y económica.

Según la mirada del medio Al Jazeera, las dos superpotencias del mundo se miden día a día en una lucha por el control del orden global.

¿Quién es la principal potencia comercial del mundo?

China es el mayor exportador del mundo, con ventas globales de bienes por valor de 3,59 billones de dólares, frente a los 1,9 billones de dólares anuales de Estados Unidos.

Análisis entre China y Estados Unidos Foto: Redes - Canal 26

Actualmente, 145 economías comercian más con China que con Estados Unidos, algo que era muy diferente años atrás, por lo que Pekín logró revertir una histórica tendencia occidental.

¿Quién es el mayor exportador?

China vendió en 2024 bienes por valor de 3,59 billones de dólares y compró por valor de 2,58 billones de dólares, lo que generó un superávit comercial de más de 1 billón de dólares, el mayor de cualquier país.

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En segundo lugar aparece Estados Unidos, que vendió bienes por valor de 1,9 billones de dólares y compró por valor de 3,12 billones de dólares, lo que generó un importante déficit comercial.

¿Qué se compran entre sí?

Estados Unidos y China son socios comerciales importantes, con un intercambio de bienes por valor de más de 500.000 millones de dólares en 2025, aunque el comercio ha disminuido desde entonces debido al intercambio de aranceles de represalia entre ambos países desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

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Los principales bienes incluyen que Estados Unidos le compra a China son:

Maquinaria y máquinas eléctricas (212.000 millones de dólares)

Artículos diversos como juguetes, ropa de cama y muebles (57.900 millones de dólares)

Textiles (31.900 millones de dólares)

Los principales bienes incluyen que China le compra a Estados Unidos son:

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Maquinaria y máquinas eléctricas (30.800 millones de dólares)

Productos minerales, incluidos combustibles, aceites, ceras y sus derivados (24.100 millones de dólares)

Productos químicos (18.200 millones de dólares)

¿Quién tiene más deudas?

Estados Unidos y China tienen deudas considerables: la deuda pública estadounidense asciende al 115% del PIB, mientras que la china se sitúa en el 94% del producto.

La crisis financiera mundial de 2008 disparó la deuda drásticamente a medida que el gobierno rescataba a los bancos y proporcionaba estímulos económicos.

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En tanto, la deuda de China también ha crecido, pero de forma más constante, pasando de alrededor del 22% del PIB en 2000 a cerca del 34% en 2009, tras lo cual comenzó a aumentar aún más bruscamente.

¿Quién gasta más en materia militar?

Estados Unidos es el país que más gasta en defensa a nivel mundial, superando a China por casi el triple en términos de dólares. Washington gastó 954.000 millones de dólares en 2025, mientras que China gastó 336.000 millones de dólares.

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Estados Unidos ostenta una clara ventaja en poder aéreo. En el mar, China cuenta con más buques en número, pero Estados Unidos mantiene una ventaja cualitativa en potencia de fuego, submarinos y portaaviones.

¿Quién tiene más minerales de tierras raras?

China posee las mayores reservas mundiales de minerales de tierras raras, con un estimado de 44 millones de toneladas de depósitos conocidos de óxido de tierras raras en 2024, algo más de la mitad del total mundial.

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Estados Unidos posee las séptimas mayores reservas conocidas de tierras raras del mundo, con 1,9 millones de toneladas, menos del 5% de las de China, lo que lo hace altamente dependiente de Pekín para las importaciones de tierras raras.

¿Quién lidera la transición hacia los autos eléctricos?

China tiene la delantera en los vehículos eléctricos. Casi la mitad de todos los autos nuevos vendidos en China en 2024 fueron eléctricos, en comparación con aproximadamente el 10% en los EE. UU.

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Esto estuvo impulsado por los casi 230 mil millones de dólares en subsidios gubernamentales entre 2009 y 2024.

Encuentro bilateral entre líderes

Entre este miércoles 13 y el viernes 15 de mayo, el mundo será testigo de un encuentro bilateral entre dos presidentes que representan a las economías más importantes del planeta.

Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro en octubre de 2025. Foto: REUTERS

Donald Trump llegó a China para reunirse con Xi Jinping y el mundo se centra en Oriente.

La presencia del jefe de Estado norteamericano en territorio asiático no sucedía desde octubre de 2025 cuando se vieron en Corea del Sur, encuentro que fue fundamental para desactivar la agresiva guerra comercial de aranceles cruzados que había mantenido en vilo a los mercados internacionales durante meses.