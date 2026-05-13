Planean crear un canal artificial que sería clave para la economía de Europa. Foto: Reuters (Stringer)

Las crecientes tensiones en torno al estrecho de Ormuz volvieron a poner en el centro del debate al Canal de Estambul, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos impulsados por Turquía en las últimas décadas. La iniciativa, promovida por el presidente Recep Tayyip Erdogan, contempla la construcción de una vía artificial paralela al estrecho del Bósforo para conectar el mar Negro con el mar de Mármara.

Turquía busca rentabilidad para este megaproyecto. Foto: Unsplash.

Qué es el Canal de Estambul, el megaproyecto turco que Europa mira de cerca

El objetivo oficial del proyecto es aliviar la enorme presión marítima que soporta el Bósforo, considerado uno de los corredores naturales más transitados del planeta. Según las estimaciones turcas, el nuevo canal podría gestionar alrededor de 160 buques y petroleros diarios, reduciendo riesgos de accidentes en una ciudad densamente poblada como Estambul.

El plan también tiene una fuerte dimensión económica y geopolítica. Turquía busca convertir el canal en una fuente de ingresos similar a las que representan el Canal de Suez para Egipto o el Canal de Panamá para Panamá. El coste total del megaproyecto rondaría los 23.000 millones de euros, incluyendo tanto la construcción de la infraestructura como el desarrollo urbano de las zonas cercanas.

La diferencia clave entre el Bósforo y el Canal de Estambul: por qué uno puede cobrar peajes y el otro no

La principal diferencia entre el Bósforo y el Canal de Estambul radica en su naturaleza jurídica. El Bósforo es un estrecho natural utilizado para la navegación internacional y está regulado por acuerdos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Convención de Montreux de 1936, que garantizan el libre tránsito de embarcaciones civiles.

En la práctica, esto significa que Turquía no puede imponer peajes por el simple paso de buques a través del Bósforo, salvo tarifas limitadas vinculadas a servicios específicos como seguridad marítima o asistencia técnica.

La navegación de cargueros y barcos transportistas sería una de las claves. Foto: via REUTERS

El escenario cambia completamente en el caso del Canal de Estambul. Al tratarse de una infraestructura artificial construida y administrada por el Estado turco, Ankara sí tendría capacidad legal para establecer un sistema de peajes. Ese modelo ya funciona en grandes corredores marítimos internacionales como el Canal de Suez o el Canal de Panamá.

La posibilidad de cobrar tarifas convierte al canal en una herramienta estratégica para Turquía, especialmente en un contexto internacional marcado por la creciente disputa sobre el control de las rutas energéticas globales. Europa sigue el proyecto con atención porque podría modificar parte de los flujos comerciales entre Asia, el Mediterráneo y el mar Negro.

45 kilómetros que unirían el mar Negro con el mar de Mármara: así sería el trazado del canal turco

El Canal de Estambul tendría una extensión aproximada de 45 kilómetros y discurriría por la parte europea de Estambul. Su trazado seguiría el corredor Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu, conectando el lago Küçükçekmece, próximo al mar de Mármara, con la costa del mar Negro.

Según los planes preliminares, la vía tendría una profundidad cercana a los 25 metros y una anchura variable de entre 250 y 1.000 metros, dependiendo del tramo. De concretarse, Estambul quedaría geográficamente dividida entre el mar Negro y el mar de Mármara, convirtiéndose en una especie de isla artificial.

Además del canal en sí, el proyecto contempla nuevas áreas residenciales, centros logísticos e infraestructuras de transporte en sus alrededores. El Gobierno turco sostiene que estas inversiones permitirían transformar por completo la región y reforzar el papel de Turquía como nodo estratégico del comercio marítimo mundial.

La crisis por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La crisis en el Estrecho de Ormuz reactivó la preocupación internacional sobre la fragilidad de las grandes rutas energéticas. Por ese corredor marítimo circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier alteración impacta directamente sobre los precios energéticos y el comercio global.

En las últimas semanas, las tensiones entre Irán y Estados Unidos provocaron una fuerte reducción del tránsito marítimo en la zona, junto con amenazas de restricciones y posibles tarifas para determinados buques. Este escenario impulsó nuevamente el interés por infraestructuras alternativas capaces de ofrecer mayor previsibilidad y control.