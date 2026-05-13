El crucero está anclado en el puerto de Burdeos. Foto: Unsplash.

Un nuevo brote impacta al mundo por la potencial proliferación de enfermedades. En esta oportunidad, autoridades sanitarias de Francia mantienen bajo estricto control a más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero que está atracado en el puerto de Burdeos, después de que un pasajero de 90 años falleciera y alrededor de 50 personas presentaran síntomas compatibles con norovirus, una enfermedad que provoca gastroenteritis aguda.

El buque, operado por la compañía Ambassador Cruise Line, llegó el martes 12 de mayo al puerto del oeste de Francia con 1.233 pasajeros, en su mayoría procedentes del Reino Unido e Irlanda. Según detallaron fuentes oficiales, las autoridades tomaron la determinación de aplicar medidas de confinamiento sanitario preventivo a bordo, mientras continúan los análisis epidemiológicos y médicos a fin de determinar el origen exacto del brote.

El crucero tuvo varias escalas. Foto: Unsplash.

El recorrido que hizo el crucero antes de quedar detenido

El crucero inició su recorrido en las islas Shetland y llevó a cabo varias escalas: en Belfast, en Liverpool y en Brest, antes de llegar a Burdeos, donde tenía previsto seguir rumbo hacia España. Pero allí es cuando el pasado 11 de mayo, se detectó el mayor número de casos con síntomas gastrointestinales cuando la embarcación ya estaba en Brest.

Las autoridades sanitarias señalaron que unas 50 personas manifestaron cuadros de vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, todos síntomas típicos del norovirus. Empero, la situación se complejizó tras confirmarse el deceso de un pasajero de 90 años, cuya muerte se investiga como un posible caso vinculado con el brote. De todos modos, los especialistas afirman que en raras oportunidades este virus provoca consecuencias fatales y que las complicaciones graves suelen limitarse a personas de edad avanzada o con problemas de salud preexistentes.

Qué es el norovirus, el brote que impactó de lleno a pasajeros de otro crucero

El norovirus es un virus altamente contagioso que genera una gastroenteritis aguda y se caracteriza por una inflamación estomacal o intestinal que provoca vómitos y diarrea intensos. Se lo conoce como “gripe estomacal” y es transmitida por contacto directo, alimentos contaminados o superficies, siendo muy común en lugares cerrados y durante los meses fríos. Cabe resaltar que los síntomas aparecen recién a las 24 o a las 48 horas.

Este virus es muy contagioso. Foto: Pixabay.

No existe un tratamiento específico ni una medicación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la hidratación constante es la clave para evitar la deshidratación por los vómitos y la diarrea.

La prevención pasa por el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la desinfección de superficies y la manipulación segura de alimentos. Además, el virus es resistente a muchos desinfectantes comunes y puede afectar a personas de todas las edades, lo que lo hace más peligroso en niños y ancianos.