Cierran locales y varios despidos Foto: Instagram @fiveguys

La cadena de hamburguesas Five Guys confirmó el cierre permanente de cuatro restaurantes en California y la eliminación de 55 puestos de trabajo vinculados a esas unidades. En un escenario de costos al alza y consumidores más sensibles a los precios, la medida se suma a una ola de ajustes que atraviesa el sector de comida rápida y “fast casual” en Estados Unidos.

Qué locales cierran y cuántos empleados impacta en cada uno

Los documentos revisados por medios estadounidenses detallan cuatro ubicaciones y el personal alcanzado en cada cierre:

Whittier: 13 empleados afectados (cierre previsto hacia 25 de mayo de 2026 ).

City of Industry: 15 empleados (cierre hacia 26 de mayo de 2026 ).

Merced: 13 empleados (cierre hacia 26 de junio de 2026 ).

Hanford: 14 empleados (cierre hacia 2 de julio de 2026).

En total, las cifras suman 55 trabajadores entre personal de sala/cocina, supervisión y gerencias, según lo reportado a nivel estatal.

Por qué importa: el “apriete” sobre las cadenas de precio medio

Five Guys se posiciona como una opción de hamburguesa “premium” dentro del fast casual, con precios por encima del fast food tradicional. En ese punto intermedio varias marcas están sintiendo el golpe: cuando el ticket sube, muchos consumidores comparan y se van a alternativas de menor costo o directamente comen en casa.

Medios especializados describen este fenómeno como un “squeeze” o compresión del segmento medio, donde el aumento de costos y la resistencia del consumidor a pagar menús cada vez más caros vuelve inviables ciertas sucursales.

El factor California: salarios y costos operativos más altos

California es uno de los estados más exigentes para operar restaurantes por el nivel de costos laborales y generales. En particular, desde el 1 de abril de 2024 rige un mínimo de 20 dólares por hora para trabajadores de fast food cubiertos por la ley estatal (AB 1228), según el anuncio oficial del gobernador y el texto legislativo.

Hamburguesas Foto: Instagram @fiveguys

Ese piso salarial puede tensionar márgenes, especialmente en locales con menor volumen de ventas o ubicaciones donde es difícil trasladar el costo al precio final sin perder clientes. Por eso, en varios casos las empresas optan por cerrar unidades puntuales para concentrarse en puntos de venta más rentables.

Qué se sabe sobre los despidos y los avisos formales

Los cierres se informaron mediante registros públicos asociados a WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification), un mecanismo que exige aviso previo en cierres o despidos masivos bajo ciertas condiciones. Según la información citada por esos reportes, el motivo declarado fue “financial hardship” (dificultad financiera).

Hamburguesería Foto: Instagram @fiveguys

En cuanto a posibles reubicaciones, algunos reportes indican que los trabajadores de las tiendas impactadas no tendrían opción de transferencia (“bumping rights”) a otras sucursales, aunque la situación puede variar según cada operación.

No es un caso aislado: más ajustes en el fast food

El recorte de Five Guys aparece en un contexto donde otras compañías del rubro también anunciaron cierres o reestructuraciones en EE. UU. Por ejemplo, Wendy’s comunicó un plan de cierres de cientos de locales en el marco de una reorganización operativa, de acuerdo con reportes de prensa.

Qué puede pasar ahora

A corto plazo, el impacto es local: menos oferta en esas ciudades y 55 familias afectadas por la pérdida de empleo. A mediano plazo, el dato clave es si el ajuste queda acotado a estas cuatro tiendas o si anticipa nuevas revisiones de portafolio en zonas de alto costo.

Para el consumidor, el mapa también se reordena: si vivías cerca de Whittier o City of Industry, podrías tener que desplazarte a otra zona para encontrar una sucursal abierta. Y para el sector, el mensaje es claro: en 2026, la batalla no es solo por vender más, sino por sostener márgenes en un mercado donde el cliente compara precios como nunca.