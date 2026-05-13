Emmanuel Macron. Foto: EFE

Francia se encuentra revolucionada luego de que un periodista revelara un supuesto romance entre el presidente Emmanuel Macron y la reconocida actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, que se sumaría a una crisis con su esposa Brigitte.

En la continuidad de la información, dicho rumor explicaría la famosa cachetada que le dio su esposa al aterrizar en Vietnam en 2025.

El cachetazo de Brigitte a Emmanuel Macron. Foto: Reuters/Chalinee Thirasupa

El periodista de la revista Paris Match, Florian Tardif, durante una entrevista en la radio RTL, aseguró que Brigitte Macron habría descubierto durante el vuelo un mensaje enviado por Farahani al mandatario francés.

“Un mensaje que nunca debió haber leído”, le confió al autor una persona cercana a la pareja presidencial.

Brigitte Macron. Foto: REUTERS

“Lo que herirá a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba”, continuó Tardif.

Según el periodista, Brigitte Macron se habría sentido entonces “relegada”. “¡Y por una mujer mucho más joven!”, completó el periodista.

Golshifteh Farahani Foto: X

Además, aseguró que que, aunque el vínculo ya no continúa, “durante varios meses Macron mantuvo una relación platónica con mensajes que iban bastante lejos”, como uno en que el mandatario francés decía a la actriz que le parecía “muy linda”.

“Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esta escena privada que se volvió pública”, agregó.

¿Quién es Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani es una importante actriz y cantante iraní, nacionalizada francesa, que ha recibido múltiples nominaciones y reconocimientos en su carrera. Ya ha trabajado con directores como Ridley Scott, Jim Jarmusch o Asghar Farhadi, y junto a actores del calibre de Leonardo di Caprio y Russel Crowe.

Golshifteh Farahani Foto: X

En enero de 2012 ocupó las primeras planas por su aparición semi-desnuda en la publicación francesa Le Figaro, en un acto de protesta contra la represión a las mujeres en Irán.

La cachetada que volvió a escena

Emmanuel Macron fue golpeado por parte de su esposa Brigitte. El video cobró tanta relevancia que obligó al Gobierno a dar primero una explicación y luego otra totalmente distinta.

El video que se difundió sobre Emmanuel Macron y su esposa. Video: redes sociales.

En las imágenes difundidas se puede ver a la pareja en la puerta del avión presidencial cuando habían llegado a Vietnam para arrancar una gira por el sudeste asiático.

Al principio se puede ver el momento exacto en el que la mujer le da una bofetada al presidente de Francia. Allí, la primera dama le empujó el rostro con la mano y él dio un paso hacia atrás para no recibir el golpe. Toda la escena quedó registrada por los medios presentes.

En ese momento, Macron se dio cuenta de que la escena había sido registrada y saludó ante las cámaras con una sonrisa incómoda. Luego, ambos se bajaron del avión presidencial, pero sin darse la mano.