El Puente Chacao unirá Chiloé con el continente Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el extremo sur de Chile, una obra monumental avanza para cambiar la forma en que se viaja hacia Chiloé. Se trata del Puente sobre el Canal de Chacao, un viaducto colgante que, por su escala y diseño, apunta a convertirse en el más grande de Sudamérica dentro de su tipo cuando entre en operación.

Con una fecha objetivo de puesta en servicio en 2028, mencionada oficialmente por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y también recogida por diversas publicaciones técnicas, el proyecto busca reemplazar la dependencia histórica del transbordador por un cruce carretero continuo, más rápido y menos vulnerable a la meteorología.

Ficha rápida (para lectores apurados):

Longitud total: alrededor de 2,750 m ( 2.75 km).

Configuración: puente colgante asimétrico con dos vanos principales (1.155 m y 1.055 m).

Carriles: 4 pistas para tránsito vehicular.

Cruce estimado: 3 minutos en vehículo (vs. 30–40 min en transbordador).

Inversión: reportes de prensa la ubican en torno a USD 1,15 mil millones como estimación global; el MOP también ha comunicado cifras en moneda local para hitos del proyecto.

Chile y el Puente Chacao: una megaconstrucción que marcará un hito en Sudamérica

El Puente Chacao no es “un puente más”: es una obra pensada para cerrar el último gran corte de la Ruta 5 entre el continente y la Isla Grande de Chiloé, integrando el trazado de manera permanente. Según la descripción oficial del proyecto, se trata de un puente con vida útil proyectada de 100 años, con tres torres (pilas) de hormigón armado y dos macizos de anclaje, diseñado para enfrentar condiciones marinas exigentes.

Inversión estimada: USD 1,15 mil millones. Foto: MOP

En términos de ingeniería, el “sello” de Chacao es su configuración de doble tramo principal (dos vanos), algo poco común en mega-puentes colgantes y estrechamente ligado a la geografía del canal y a la presencia de la Roca Remolino, donde se apoya la pila central. Además, múltiples notas técnicas destacan su énfasis en resistencia sísmica y eólica, coherente con el historial sísmico del sur chileno y las ráfagas intensas del canal.

¿Por qué se habla de un hito sudamericano? Porque la propia caracterización del proyecto lo ubica como el puente colgante más extenso de América Latina y, al finalizar, como uno de los mayores de la región por longitud y luz.

Revolución logística: el fin de los transbordadores y un cruce de solo 3 minutos

Hoy, el cruce Pargua–Chacao depende de transbordadores y de factores como mareas, viento y congestión estacional. El plan oficial es claro: con el puente en operación, el cruce pasará a ser un tránsito carretero continuo que demorará aproximadamente 3 minutos, contra los 30–40 minutos habituales del ferry (sin contar esperas).

Este salto no solo es comodidad. En logística, minutos valen dinero: menos tiempo detenido implica menor costo por viaje, más previsibilidad para abastecimiento, turismo y transporte de productos, y una ruta más “estable” para emergencias y servicios críticos. (Análisis editorial basado en efectos típicos de continuidad vial; la reducción de tiempos está documentada.)

La obra también se apoya en un relato de “conectividad total”: el MOP explica que, una vez finalizada, Chile quedará unido por la Ruta 5 de forma permanente y continua desde Arica hasta Quellón, algo que hoy se interrumpe justo en el canal. Y el cronograma más citado por autoridades y prensa chilena proyecta la entrega para octubre de 2028, con avances de obra que han sido reportados en distintos momentos.

Una construcción que cambiará el continente Foto: MOP

¿Qué pasa con la inversión “USD 1,15 mil millones”? Algunos medios internacionales y regionales presentan esa cifra como estimación total, mientras que comunicaciones oficiales han difundido montos en pesos chilenos para etapas e hitos del proyecto. Por SEO y precisión, conviene redactarlo como “inversión total estimada/valor reportado” y respaldarlo con fuentes.

Compromiso social y cultural: integración bilingüe y respeto a las tradiciones ancestrales

Las megaobras no solo se miden en toneladas de acero: también se evalúan por su relación con el territorio. En el caso de Chacao, existen compromisos sociales y culturales que apuntan a dejar beneficios más allá del asfalto. Por ejemplo, se informó la creación/implementación de un Fondo de Cultura asociado al proyecto, con $1.500 millones para iniciativas patrimoniales y comunitarias en comunas de Chiloé, Calbuco y Maullín.

De acuerdo con la información difundida sobre este fondo, el objetivo incluye poner en valor patrimonio cultural material e inmaterial y promover la participación de organizaciones comunitarias y asociaciones indígenas, lo que conecta directamente con la idea de respeto a tradiciones locales y resguardo de identidad. En términos prácticos, esto puede traducirse en apoyo a cultores, oficios, festividades, memoria oral y expresiones artísticas que forman parte del tejido chilote.