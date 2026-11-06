Israel: Gadi Eisenkot supera a Netanyahu en apoyos, pero todavía no tiene asegurado el Gobierno

Gadi Eisenkot Foto: REUTERS

La disputa por el poder en Israel atraviesa un momento decisivo tras las elecciones. Gadi Eisenkot, principal rival político de Benjamin Netanyahu, obtuvo el respaldo de 67 parlamentarios, una cifra que supera los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la Knéset, el Parlamento israelí.

Sin embargo, tener más apoyos no garantiza que pueda formar Gobierno. Las diferencias entre los partidos que respaldan su candidatura representan un obstáculo importante para construir una coalición estable y desplazar a Netanyahu del poder.

El próximo paso dependerá del presidente Isaac Herzog, quien anunciará este domingo 8 de noviembre a quién encargará la formación del nuevo Ejecutivo.

Elecciones en Israel: Eisenkot consiguió 67 apoyos frente a los 46 de Netanyahu

Las consultas realizadas por Herzog dejaron a Eisenkot en una posición favorable, con 21 respaldos más que el actual primer ministro.

El exjefe del Ejército israelí, líder del partido Yashar!, reunió el apoyo de distintas fuerzas políticas que buscan impulsar un cambio de Gobierno. Por su parte, Netanyahu recibió 46 recomendaciones, aunque el Likud continúa siendo una de las principales fuerzas parlamentarias.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar. Foto: REUTERS

La diferencia entre ambos dirigentes refleja el nuevo escenario político israelí, pero también evidencia las dificultades que enfrenta la oposición para alcanzar acuerdos.

Esto se debe a que las recomendaciones presentadas ante el presidente no equivalen automáticamente a votos para una futura investidura. Los partidos pueden respaldar a un candidato para encabezar las negociaciones sin comprometerse a integrar su Gobierno.

Por qué Eisenkot todavía no tiene asegurado el Gobierno de Israel

El principal problema de Eisenkot es la falta de consenso entre las fuerzas que respaldan su candidatura.

Aunque 67 parlamentarios recomendaron su designación, varios partidos mantienen diferencias ideológicas que dificultan una eventual alianza.

Uno de los puntos más sensibles es la participación de las formaciones árabes, cuyos representantes contribuyeron a fortalecer la posición del exjefe militar.

Sin embargo, otros sectores políticos rechazan compartir una coalición con esas agrupaciones, lo que podría reducir considerablemente los apoyos disponibles.

También existen desacuerdos relacionados con los partidos ultraortodoxos y el servicio militar obligatorio, una cuestión que genera fuertes tensiones dentro de la política israelí.

Por eso, el desafío de Eisenkot será transformar los respaldos iniciales en una mayoría capaz de sostener un Gobierno, algo que todavía no consiguió garantizar.

Qué pasará el domingo 8 de noviembre: la decisión de Isaac Herzog

El presidente Isaac Herzog anunciará este domingo a qué dirigente le encomendará la formación del próximo Gobierno de Israel.

Aunque Eisenkot parte con ventaja por la cantidad de apoyos obtenidos, la decisión presidencial dependerá también de las posibilidades reales de cada candidato para reunir una coalición.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar. Foto: REUTERS

Una vez designado, el dirigente elegido contará inicialmente con 28 días para negociar los acuerdos necesarios, con la posibilidad de recibir una prórroga de hasta 14 días adicionales.

Si no logra formar Gobierno, podrían abrirse nuevas negociaciones con otro candidato. Si las alternativas se agotan, el bloqueo político podría desembocar en nuevas elecciones.

El futuro de Benjamin Netanyahu y la posibilidad de un cambio de Gobierno

El resultado de las consultas representa un desafío importante para Benjamin Netanyahu, que enfrenta la posibilidad de perder el poder frente a una oposición con mayor respaldo parlamentario.

No obstante, el primer ministro continuará al frente del Ejecutivo en funciones hasta que se concrete la formación de una nueva administración.

La definición presidencial del 8 de noviembre será el primer paso de un proceso que podría marcar el final de su actual etapa de Gobierno.

Por ahora, Eisenkot tiene los números para encabezar las negociaciones, pero todavía necesita acuerdos políticos para gobernar. Esa diferencia será determinante para conocer el futuro de Israel.