Informe especial Canal 26 | La masacre de Hamás: a tres años de aquel 7 de octubre, los crudos testimonios de los sobrevivientes

Informe Canal 26: La masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 Video: Canal 26

El sábado 7 de octubre de 2023, a las 6.29, durante Shabbat, las alarmas alteraron la rutina en el sur de Israel. En pocos minutos, la violencia alcanzó comunidades enteras y el festival Supernova, cerca de Reim, donde había más de 3.000 jóvenes.

La reconstrucción de los hechos describe que alrededor de 3.500 miembros de Hamás atravesaron la frontera desde Gaza por tierra, aire y mar en un ataque combinado con miles de cohetes, parapentes, lanchas y motos que ingresaron por más de 30 puntos. Los blancos fueron 22 comunidades, 11 bases militares y el festival, donde murieron 364 personas.

En los kibutz, muchas familias corrieron a los refugios y luego quedaron encerradas en habitaciones de seguridad mientras los atacantes incendiaban casas y zonas completas. En las primeras horas no estaba claro si las personas estaban vivas o muertas, y las noticias llegaron de a poco, muchas veces a través de imágenes y videos que mostraban secuestros y ataques.

La cifra que quedó grabada fue la de 251 personas llevadas a Gaza con vida, entre ellas bebés.

Una sobreviviente y familiares de víctimas hablaron con Canal 26

Inés Grimland

Escritora, actriz, narradora oral y directora teatral argentina, hija de sobrevivientes del Holocausto, y sobreviviente del ataque del 7 de octubre de 2023. Ese día estaba con su familia en el kibutz Nirim, cerca de Gaza: había viajado a Israel para conocer a su bisnieto, nacido apenas diez días antes. Posteriormente regresó a Buenos Aires en un vuelo de repatriación.

Sandra Miasnik

Tía de Ariel y Kfir, de 9 años y 4 meses respectivamente, ambos secuestrados el 7 de octubre junto a su madre Shiri Bibas, en su casa del kibutz Nir Oz. Los dos murieron en cautiverio en Gaza y sus cuerpos fueron devueltos en febrero de 2025. La madre también murió; y el padre, Yarden Bibas, que había sido secuestrado por separado, fue liberado con vida el 1 de febrero del mismo año.

Mirta Tinaro

Tía de los hermanos Ariel y David Cunio, secuestrados en el kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre de 2023, y liberados con vida dos años después.