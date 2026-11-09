La Plata: Julio Alak inauguró un busto en homenaje al ex primer ministro de Israel Itzjak Rabin en el Paseo del Bosque

La Plata inauguró un busto en homenaje al ex primer ministro de Israel Itzjak Rabin. Foto: Prensa

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró este martes 4 de noviembre un busto en homenaje a Itzjak Rabin, ex primer ministro de Israel y Premio Nobel de la Paz, asesinado el 4 de noviembre de 1995.

La ceremonia se realizó en la plazoleta Estado de Israel, ubicada en el Paseo del Bosque, en la ciudad de La Plata. Cabe destacar que este espacio fue inaugurado en 1996, al cumplirse un año del asesinato de Rabin, y cuenta con un monumento y una placa en su memoria.

Participaron del acto la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef; el gran rabino de la AMIA, Eliau Hamra; el presidente de AMIA Argentina, Osvaldo Armoza; el titular de la DAIA, Mauro Berenstein; el presidente de la Organización Sionista Argentina (OSA), Federico Nemetsky; Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, y Diego Usatinsky, asesor político de la Embajada de Israel, entre otras autoridades.

La Plata inauguró un busto en homenaje al ex primer ministro de Israel Itzjak Rabin. Foto: Prensa

También estuvieron presentes Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, y representantes de AMIA La Plata, la institución Max Nordau, la Escuela Hebrea Bialik y la Agencia Judía para Israel en Argentina y el Cono Sur.

“Que la vida ejemplar de Itzjak Rabin nos inspire”

La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la interpretación de Hatikva, el himno de Israel, a cargo de los cantantes de AMIA La Plata. Luego se realizó el descubrimiento de la escultura y se pronunciaron palabras alusivas.

“Nuestra ciudad, concebida con criterio humanista, tiene en este bosque su pulmón más querido: un lugar clave donde La Plata se encuentra con la naturaleza y con su esencia. Que un hombre de paz como Itzjak Rabin tenga aquí su homenaje es una decisión en línea con el espíritu fundacional platense de honrar la convivencia plural, pacífica y armoniosa”, destacó Alak.

La Plata inauguró un busto en homenaje al ex primer ministro de Israel Itzjak Rabin. Foto: Prensa

Tras descubrir el busto, el intendente agregó: “Que la vida ejemplar de Itzjak Rabin nos inspire a seguir haciendo de esta ciudad lo que soñaron nuestros fundadores un lugar de encuentro, de unión, de abrazo a las diferencias y de tributo a la condición humana”.

Por su parte, la jefa de la misión israelí señaló que Rabin inició su camino en la carrera militar para luego, con los años, comprender y elegir la vía del diálogo y la construcción de la paz, manteniendo firme la convicción de que una paz duradera requiere también de sólidas garantías de seguridad. La embajadora Ahuva Spieler Reshef también apeló a mantener vivo ese espíritu de diálogo poniendo en valor el coraje de Rabin como un faro de inspiración colectiva

El cierre estuvo a cargo de los cantantes de AMIA La Plata y alumnos de la Escuela Hebrea Bialik, quienes interpretaron una canción por la paz. La jornada concluyó con una fotografía grupal de los presentes.

Cómo es el busto en homenaje a Itzjak Rabin

El busto presentado en La Plata es obra del escultor Facundo Cardozo, integrante de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y quedó emplazado en el sector delimitado por las calles 52, Jerusalén y Reforma Universitaria, en el Paseo del Bosque.

Itzjak Rabin nació el 1º de marzo de 1922 en Jerusalén, durante el Mandato Británico de Palestina. Fue militar, diplomático y estadista israelí. Inició su carrera en el Palmaj y llegó a ocupar la jefatura del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel, al frente de las cuales participó en la Guerra de los Seis Días, en 1967.

Más tarde, se desempeñó como embajador de Israel en Estados Unidos entre 1968 y 1973. En 1974, se convirtió en primer ministro de Israel, cargo que volvió a ocupar entre 1992 y 1995. Durante su segundo mandato impulsó una política de acercamiento regional que tuvo entre sus principales hitos los Acuerdos de Oslo con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el tratado de paz con Jordania.

Su trabajo en favor de la pacificación regional le valió el premio Nobel de la Paz, en 1994, y también el rencor de los sectores más extremistas. Fue asesinado en Tel Aviv el 4 de noviembre de 1995.