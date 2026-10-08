Israel rinde homenaje a víctimas del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre

Una mujer coloca una vela en un altar para las víctimas del mortal atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre contra Israel. Foto: REUTERS

A tres años de los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, AMIA, DAIA y OSA llevan a cabo el Acto Central Comunitario en conmemoración de las víctimas y en homenaje a la familia Bibas, a la cual se describe como “símbolo del dolor y la resistencia del pueblo de Israel”.

El encuentro se realiza hoy jueves a las 18, en Fitz Roy y Vera, en la Ciudad de Buenos Aires. El acto estaba previsto inicialmente para ayer miércoles 7 de octubre, pero debió ser pospuesto debido a la alerta meteorológica.

Durante el acto se llevará a cabo la inauguración oficial del “Espacio Familia Bibas”, un predio concebido como un lugar permanente destinado a la memoria, la cultura y la educación.

“En tiempos donde el odio y la violencia buscan instalarse nuevamente en distintos lugares del mundo, la memoria se vuelve una herramienta indispensable para construir futuro”, manifestaron los organizadores. “Porque recordar también es una forma de resistir”.

El acto comunitario cuenta con el apoyo de FACCMA, el Keren Kayemet LeIsrael, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Familia Bibas: quiénes son y cuál es su vínculo con la Argentina

La familia Bibas estaba integrada por Yarden Bibas, Shiri Silberman Bibas y sus dos hijos, Ariel Bibas y Kfir Bibas. Vivían en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, desde donde fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

En aquel momento, Ariel tenía cuatro años y Kfir apenas nueve meses, por lo que se convirtieron en los rehenes más pequeños.

Una selfie familiar de la familia Bibas.

Yarden Bibas permaneció cautivo durante 484 días y fue liberado el 1 de febrero de 2025, como parte de un acuerdo de cese del fuego. Pocas semanas después fueron devueltos los cuerpos de Shiri Silberman Bibas y sus hijos. Las imágenes de la madre abrazando a los niños durante el secuestro recorrieron el mundo y transformaron la historia de la familia en uno de los casos más conocidos del conflicto.

El vínculo de los Bibas con la Argentina proviene de la familia de Shiri. Su padre, José Luis Silberman, era argentino y también murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Por esta ascendencia, integrantes de la familia contaban con doble nacionalidad, mientras que su historia generó una fuerte repercusión y numerosos pedidos de liberación tanto en la Argentina como en otros países.