Green Day en Argentina: se confirmaron las bandas teloneras para su ansiado regreso

Oriunda de Estados Unidos, volverá al país en septiembre con un show en Huracán.

Green Day tocará en Huracán Foto: Wikipedia

Tal cual lo anticipó en sus redes sociales, Green Day finalmente confirmó su esperada visita a nuestro país para el miércoles 3 de septiembre.

Como invitados especiales, estarán los Bad Nerves, una banda de powerpop-rock and roll de 5 integrantes, provenientes de Essex, Reino Unido. Su propuesta es de canciones pop distorsionadas a una velocidad feroz y con melodías pegadizas.

2 Minutos, uno de los principales referentes del punk local y latinoamericano se suma como la banda local invitada para abrir esta gran celebración.

En lo que va del año, la banda formo parte de importantes festivales de Latinoamérica y Europa como “Rock Al Puerto” (Paraguay), “Vibra Festival” (España) que incluyó las ciudades de Barcelona, Mallorca y Madrid.

Green Day surgió de la escena punk hardcore de la Costa Oeste de finales de la década de 1980 y principios de 1990. El trío inicial, compuesto por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería), es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y 10 mil millones de streams de video acumulados. Los ganadores de cinco premios Grammy e inducidos al Rock and Roll Hall of Fame, lanzaron su innovador álbum Dookie en 1994, que vendió más de 10 millones de copias y obtuvo 10 Diamantes Platino. Se le atribuye ampliamente popularizar y revivir el interés generalizado en el punk rock, impulsando una racha de singles número uno a lo largo de su carrera. Entertainment Weekly llama a Green Day “la banda más influyente de su generación”, mientras que Rolling Stone afirma que “Green Day ha inspirado a más bandas jóvenes a comenzar que cualquier otra banda además de Kiss, y eso no parece estar cambiando”.

La banda vuelve a la Argentina Foto: Wikipedia

Acerca Green Day:

Formada en 1986 en Berkeley, California, Green Day es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. En 2004, Green Day lanzó la ópera rock “American Idiot”, que capturó la atención nacional, vendiendo más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos y llevándose el Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock. Mojo declaró: «Es un disco emocionante, el tipo de disco que establece nuevos estándares para una banda de punk rock ‘n’ roll en el siglo XXI». En 2010, una adaptación teatral de “American Idiot” se estrenó en Broadway con gran éxito de la crítica y el público. Lanzado en 2020, el decimotercer álbum de estudio de Green Day, “Father Of All...”, debutó en el número 1 de la lista Billboard de discos vendidos y en el número 1 tanto en el Reino Unido como en Australia. Pitchfork declaró: «Las canciones más cautivadoras y juveniles de Green Day en años. El trío suena revitalizado, más como una generación emergente con ambiciones de conquistar el mercado». En julio de 2021, Green Day se embarcó en “The Hella Mega Tour” (con Fall Out Boy y Weezer). La gira mundial incluyó 29 conciertos en estadios con entradas agotadas, incluyendo recintos de renombre como el London Stadium y el Dodger Stadium de Los Ángeles.

El 19 de enero de 2024, Green Day lanzó su muy anticipado decimocuarto álbum de estudio, “Saviors”, que incluyó el sencillo “The American Dream Is Killing Me”.