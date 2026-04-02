Bizarrap en el festival Ultra Music Festival de Miami. Foto: prensa Dale Play.

Bizarrap hizo historia en Ultra Music Festival en Miami con su primera presentación el fin de semana pasado, en uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. El productor argentino compartió escenario con figuras reconocidas como Martin Garrix, Major Lazer, Alesso y Armin van Buuren.

En su show, Bizarrap apostó por una estética completamente renovada y un sonido adaptado al perfil del festival. El set incluyó algunos de sus temas más representativos, acompañados por una producción visual de gran despliegue.

Bizarrap con Daddy Yankee en el Ultra Music Festival de Miami. Video: prensa Dale Play.

Uno de los momentos más icónicos de la noche llegó con la aparición sorpresa de Daddy Yankee, quien se sumó para interpretar la “Music Sessions #0/66″. La reacción del público fue inmediata y el momento se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales. Luego apareció Skrillex, en un cruce de estilos que elevó aún más el impacto del show.

Bizarrap con Skrillex en el Ultra Music Festival de Miami. Foto: Instagram/bizarrap

La presentación en Ultra llegó después de que Bizarrap fuera invitado especial en el show de Skrillex durante Lollapalooza Argentina 2026 y también en un sideshow, consolidando su vínculo con la escena electrónica internacional.

En los últimos meses, el productor argentino también sumó otros hitos destacados: participó en el halftime de la National Football League en el Santiago Bernabéu Stadium, lanzó una Music Session junto a J Balvin y estuvo presente en La Casita de Bad Bunny, una aparición que alimentó versiones sobre una posible colaboración futura.

Bizarrap en el festival Ultra Music Festival de Miami. Foto: prensa Dale Play.

Cuál es la “BZRP Music Session #0/66” con Daddy Yankee

Meses atrás, Bizarrap revolucionó la escena musical con un lanzamiento histórico: en noviembre presentó la “BZRP Music Session #0/66″ junto a Daddy Yankee, una de las máximas figuras del reggaetón a nivel mundial.

El anuncio oficial había sido a través de las redes sociales del DJ argentino, donde publicó una imagen y el siguiente texto: “@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66”, acompañada de los horarios de estreno en distintos países. Un posteo que había generado furor entre los fans de ambos artistas.

Bizarrap, conocido por sus colaboraciones con artistas como Shakira, Nicky Jam, Quevedo y Residente, unió fuerzas con el “Big Boss” del reggaetón y se convirtió en un lanzamiento que hizo historia en la música latina.