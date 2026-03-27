BTS estrenó el álbum "Arirang". Foto: BIGHIT MUSIC via REUTERS.

Finalmente, se concretó el sueño de miles de fans de BTS y, después de una larga espera, visitarán por primera vez al país. El grupo surcoreano anunció la etapa latinoamericana de su nueva gira global, el “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, que incluirá dos fechas en Buenos Aires.

La cita con las ARMYS argentinas será el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, con producción de DF Entertainment. Será el debut oficial del grupo en suelo argentino con un show propio. De hecho, este tour se perfila como uno de los más grandes del K-pop y posiciona mundialmente al grupo integrado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook.

BTS en La Plata Foto: All Access

El tour abarcará 34 regiones y más de 80 shows, con un escenario inmersivo de 360 grados que promete ubicar al público en el centro de la experiencia. El impacto de BTS es tan grande que la banda ya agotó 41 fechas en estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido, con casi 2,4 millones de entradas vendidas y nuevas funciones agregadas por demanda en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas.

Vuelve la lucha de las filas online: cómo comprar la entrada para ir a ver a BTS a La Plata

Las entradas estarán disponibles a través de AllAccess y se venderán en dos etapas:

Preventa exclusiva ARMY MEMBERSHIP: martes 7 de abril desde las 10:00

Venta general: viernes 10 de abril desde las 10:00

Quienes tengan la membresía GLOBAL deberán registrarse previamente en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00. Solo quienes completen ese paso podrán acceder a la preventa. Al momento de la compra, se solicitará un número de membresía de 9 dígitos (que comienza con “BA”) para habilitar el acceso.

BTS en La Plata Foto: All Access

El mapa de ubicaciones muestra que los boletos costarán entre $225.000 y $425.000 más cargos. También aparece un paquete VIP, pero el precio de este no se ha revelado todavía.

¿Qué es la membresía ARMY y por qué es clave para los shows de BTS?

La membresía ARMY es un beneficio oficial que Big Hit Music ofrece a los fans de BTS en todo el mundo. Además de contenidos exclusivos, sorteos y acceso anticipado a información, uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de participar en preventas de entradas para conciertos, algo fundamental en giras de alta demanda como la que se espera para 2026.

En eventos anteriores, la preventa para miembros ARMY fue determinante para conseguir tickets, ya que muchas fechas se agotaron en cuestión de minutos durante la venta general.

BTS estrenó el álbum "Arirang". Foto: BIGHIT MUSIC via REUTERS.

Para quienes residan en Argentina, Weverse permite completar la compra a través de eXimbay, un sistema que acepta tarjetas sin necesidad de PayPal. El procedimiento es el siguiente: