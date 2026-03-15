Jowell y Randy. Foto: Instagram/jowellyrandy

Jowell y Randy hicieron vibrar a Tecnópolis este sábado con un show explosivo que reunió a miles de fanáticos argentinos en una noche cargada de reggaetón, nostalgia y pura energía.

Argentina vivió una verdadera fiesta urbana con la llegada del emblemático dúo puertorriqueño, que desplegó un espectáculo pensado para repasar sus grandes éxitos y reafirmar por qué siguen siendo referentes históricos del género.

Jowell y Randy en Argentina. Video: Canal 26.

Durante varias horas, los presentes disfrutaron de una gran apuesta en 3D, con pantallas gigantes, visuales impactantes, cambios de vestuario y una producción escénica que convirtió cada canción en una experiencia distinta.

Desde el principio se sintió la conexión con la gente: miles de voces acompañaron clásicos que marcaron generaciones como “No Te Veo“ y “Gárgola“, mientras que también hubo lugar para hits más recientes como “Safaera”, “Se acabó la cuarentena” y “Anaranjado”.

Jowell y Randy en Argentina. Video: Canal 26.

El recital estuvo dividido en distintos momentos temáticos, con una narrativa visual que acompañó cada parte de la noche y le dio dinamismo al show. Luces, efectos especiales y una fuerte presencia de bailarines en escena potenciaron un concierto que mantuvo al público activo de principio a fin. Además, llevaron un invitado sorpresa que fue Rafa Pabón.

Uno de los puntos más destacados de la noche fue la cercanía del dúo con sus seguidores argentinos: entre canción y canción, agradecieron el cariño recibido y destacaron el vínculo histórico de Argentina con el reguetón y la música urbana latinoamericana.

Jowell y Randy en Argentina. Video: Canal 26.

El show confirmó que, a pesar del paso del tiempo y de las nuevas generaciones del género, Jowell y Randy siguen manteniendo intacta su capacidad para convocar y su peso dentro de la escena urbana internacional.