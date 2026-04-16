Sebastián Yatra en Buenos Aires Foto: @Nuria.ph

Sebastián Yatra volvió a Buenos Aires en el marco de su gira “Entre Tanta Gente Tour” y sorprendió a 15 mil fans bailando cumbia, haciendo fernet en vivo y recorriendo toda su discografía en una noche inolvidable. La conexión con el público argentino se hizo notar en el Buenos Aires Arena, que quedó vibrando con su música.

Con una propuesta que combinó pop latino, baladas y energía escénica, Yatra logró sostener la atención del público durante toda la noche, consolidando su lugar como uno de los artistas más convocantes de la escena actual. Con un set dinámico y cargado de emoción, el colombiano abrió su concierto con “Lienzo”, marcando de inmediato el tono de una experiencia inmersiva, antes de continuar con éxitos favoritos del público como “Tacones Rojos” y “Traicionera”.

Sebastián Yatra en Buenos Aires Foto: @Nuria.ph

Uno de los momentos más especiales de la noche, sin embargo, llegó con “Cristina”, una balada que le robó el corazón a las fans argentinas, y “La Pelirroja”, dedicada a una de las chicas del público. Además, conectó con lo más profundo del corazón con una íntima versión en piano de “Cómo Mirarte”, seguida de “Devuélveme el Corazón”, donde su voz y su narrativa se volvieron el centro de la escena.

En este punto de la noche, el colombiano abrió su corazón para reflexionar sobre los contrastes de los últimos años, describiendo la vida como una película que él ha decidido celebrar. Además, recordó que volver a la Argentina para él siempre es muy emotivo, ya que está muy ligado a la historia de amor que vivió con Tini Stoessel en el año 2019.

Sebastián Yatra junto a Alonso en el Buenos Aires Arena Foto: @Nuria.ph

En un registro completamente distinto, Yatra también invitó a Augusto Alonso Gioia, conocido como “Alonso”, una de las figuras más queridas de TikTok y amigo cercano del artista, con quien ya había compartido escenario anteriormente —incluyendo una aparición en Madrid durante la etapa en España.

Alonso se sumó al show para interpretar junto a él “Lo Que Me Pasa Con Vos”, una canción en la que han venido trabajando juntos. El momento se sintió cercano y genuino, reflejando la conexión que ambos han construido a lo largo del tiempo y generando una reacción muy especial por parte del público, en un gesto que resalta el poder de la música como un lenguaje universal.

Yatra cantó "Cristina! en un espacio súper intimo. Fuente: Prensa czcomunicacion

Baile, fiesta y fernet: Yatra aprendió a hacer la combinación 70-30 en el escenario

Luego de las baladas, Yatra decidió pisar el acelerador e hizo brincar a las fans de los asientos, transformando el Arena en un boliche con un bloque de cumbia con temas como “Canción para Regresar”, “Por Perro”, “Ya No Tiene Novio” y “Por Fin Te Encontré”.

Sebastián Yatra en Buenos Aires Foto: @Nuria.ph

Entre tanta celebración, Sebastián le propuso un reto a los asistentes: debían enseñarle a armar el fernet perfecto para terminar la noche. Allí, el cantante conoció la potencia de esta bebida con una combinación 70-30, fiel a la cultura. Con “Vagabundo” como tema final, la noche culminó cargada de alegría, baile y color, y sobre todo, con la promesa de volver pronto.