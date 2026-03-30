Justin Quiles y Lenny Tavárez. Foto: Instagram/jquiles

Justin Quiles y Lenny Tavárez, dos referentes de la música urbana, tienen cita en Buenos Aires en el marco de la gira de presentación de “Superarte”, el primer álbum colaborativo que lanzaron juntos y con el que buscan consolidar una nueva etapa artística en sus carreras.

El show será el próximo 30 de mayo en Tecnópolis, donde repasarán tanto las canciones del nuevo material como varios de los éxitos que marcaron sus trayectorias individuales. Las entradas están disponibles y se pueden adquirir a través de la plataforma CentralTicket.

Justin Quiles y Lenny Tavárez en Argentina. Foto: CentralTicket.

De qué se trata “Superarte”

El disco contiene 12 canciones y se creó desde una amistad y una sociedad musical que J Quiles y Lenny Tavárez venían construyendo desde hace años. Según contaron en entrevistas recientes, el proyecto refleja el equilibrio entre dos estilos distintos que logran convivir en una misma propuesta con identidad propia.

En una reciente visita a Buenos Aires, los artistas contaron que el show incluirá no solo temas del disco “Superarte”, sino también canciones inolvidables de sus carreras y material vinculado a la etapa de los Avengers, una colaboración muy escuchada por sus fans. “Queremos que la gente venga preparada para cantar todo”, revelaron.

Justin Quiles y Lenny Tavárez. Foto: Instagram/jquiles

Argentina ocupa un lugar especial dentro de la gira, ya que tanto Justin Quiles como Lenny Tavárez destacaron en varias oportunidades el vínculo cercano que mantienen con el público local y la conexión artística que construyeron con figuras argentinas del género urbano como Paulo Londra, Duki, María Becerra y Cazzu.