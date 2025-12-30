Otra Navidad, otro récord de Mariah Carey: la distinción que consiguió en 2025

La cantante estadounidense domina desde hace varios años las listas estadounidenses durante las fiestas de fin de año. Cuál es su nuevo logro.

Mariah Carey, foto NA

Mariah Carey amplió su propio récord tras permanecer en el primer puesto del Billboard Hot 100, al sumar 22 semanas en la cima con su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”, una canción que sigue dominando las listas estadounidenses durante las fiestas de fin de año.

Según el medio Luminate, citado por la revista Billboard, el tema de Carey registró 70,6 millones de reproducciones y 5.000 descargas vendidas en Estados Unidos entre el 19 y el 25 de diciembre.

Mariah Carey. Foto: Instagram.

La cantante había establecido el récord tres semanas antes, al superar el hito que compartían “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey, y “Old Town Road”, de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, con 19 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

La cantante ocupó el primer puesto del Hot 100 en 22 años distintos, un récord sin precedentes, aunque ocho de esos años (2019–2026) corresponden al éxito recurrente de “All I Want for Christmas Is You”, según detalló la revista.

Además, la popular canción de Mariah Carey lidera la lista Holiday 100 de Billboard por 71 semanas, de las 79 semanas totales de la lista desde su creación en 2011, consolidándose como el tema navideño más dominante en la historia de esta encuesta.

Mariah Carey en la temporada de Navidad. Foto: captura video

La historia detrás de “All I Want For Christmas Is You”

La canción de Mariah Carey se convirtió en un símbolo musical de la época, en especial en su propio país. El fenómeno alrededor suyo resulta particular, ya que la llegada de diciembre la suele depositar en los primeros lugares de lo más escuchado a nivel global, pese a que su salida se dio en 1994.

Mariah Carey ya llevaba unos exitosos años dentro de la música cuando decidió trabajar en “Merry Christmas”, un álbum dedicado a la Navidad. Lo cierto es que, en ese momento de la industria, no era habitual que una figura en su auge saque un disco navideño, algo que luego ocurrió con otros artistas, como Luis Miguel con “Navidades”.

Dentro del disco mencionado, “All I Want For Christmas Is You” se destaca y permanece vigente, lo que la convirtió en un clásico. Curiosamente, la cantante mencionó su composición como un “feliz accidente” que le trajo un gran éxito en su carrera.

“Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco [Merry Christmas] tan festivo”, expresó la estadounidense sobre la creación de la canción.