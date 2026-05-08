Harry Styles Foto: @harrystyles en Instagram

Harry Styles presentó el video oficial de “Dance No More” con la sorpresa del baile sincronizado con un gran equipo. En sus últimas apariciones públicas, el ex One Direction se presenta probando nuevos estilos, entre ellos la danza desde su video musical de Treat People With Kindness. La última vez que se lo vio bailando fue en la presentación de “Aperture” como el primer single de su último disco en los BRIT Awards.

Además, el videoclip de “Dance No More” refuerza esta etapa artística de Harry, donde el movimiento corporal ocupa un rol central en la narrativa visual. La coreografía, trabajada junto a bailarines profesionales, fue destacada por su precisión y energía colectiva, alejándose del formato clásico de solista para apostar por una puesta en escena más teatral.

Nuevo disco de Harry Styles Foto: Johnny Dufort

Esta exploración del baile también acompaña la evolución sonora de su nuevo disco, que fusiona elementos del pop, el funk y la electrónica, y marca una clara intención de expandir su identidad artística más allá de la música, integrando performance, moda y expresión corporal en cada presentación en vivo.

De qué trata el nuevo video de Harry Styles

Harry Styles viste su característico short rojo, zapatillas blancas y remera blanca como si estuviese en una clase de gimnasia para su último video que está justamente ambientado en un gimnasio escolar con sus músicos y muchas personas viendo la presentación sentadas.

Comienza a cantar y hacer toda una performance musical con baile en el lugar y lo siguen los participantes al evento en un cuasi flash mob que finaliza diciendo “Respect your mother” (respeta a tu madre).

Lo acompañan planos amplios y movimientos de cámara suaves que acompañan la coreografía, reforzando la sensación de comunidad y espontaneidad. No deja de jugar con la sensualidad en distintas ocasiones con movimientos pélvicos con el micrófono en mano y el público arrodillado a su merced.

El gimnasio escolar funciona como un espacio simbólico donde la música actúa como punto de unión, y el baile se vuelve un lenguaje común entre artistas y espectadores. De esta manera, el video transmite una sensación de celebración colectiva y libertad, alineada con el espíritu lúdico que el cantante viene explorando en esta nueva etapa de su carrera.

El último disco de Harry Styles: un potente tracklist y una gira en puerta

El último disco de Harry Styles, “Kiss All The Time. Disco, Ocassionally” fue lanzado el 6 de marzo del 2026 e incluye el siguiente tracklist:

Aperture

American Girls

Ready, Steady, Go!

Are You Listening Yet?

Taste Back

The Waiting Game

Season 2 Weight Loss

Coming Up Roses

Pop

Dance No More

Paint By Numbers

Carla’s Song

Nuevo disco de Harry Styles

Harry vuelve a los escenarios en 2026 con una gira ambiciosa y poco convencional titulada Together, Together, pensada como un recorrido global en formato de residencias prolongadas. En lugar de pasar rápidamente por decenas de ciudades, el artista eligió concentrar su tour en siete grandes capitales de Europa, América y Oceanía, con múltiples fechas en cada destino..

El punto de partida de la gira será Ámsterdam, donde se presentará desde el 16 de mayo en la Johan Cruyff Arena con seis funciones consecutivas. Luego, el tour continuará en Londres, con otra residencia de seis noches en el mítico Wembley Stadium, consolidando dos de las paradas más extensas del tramo inicial.

En Sudamérica, Styles llegará a São Paulo, donde ofrecerá dos shows en el Estadio Morumbi, antes de trasladarse a Ciudad de México, con dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Redujo su cantidad de países latinoamericanos visitados en esta ocasión.

Nuevo disco de Harry Styles

Uno de los momentos más destacados del tour será su paso por Nueva York, donde el cantante realizará una residencia histórica de 30 noches en el Madison Square Garden, convirtiéndose en el único destino de Estados Unidos dentro de la gira y el artista con el récord de mayor cantidad de MSG llenos. Esta serie de shows se extenderá entre agosto y octubre y representa el tramo más largo del recorrido.

El cierre de Together, Together por el momento tendrá lugar en Australia, con dos fechas en Melbourne y dos en Sídney, durante noviembre y diciembre de 2026. De esta manera, Harry Styles pone fin a una gira que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum y que apuesta por algo distinto a lo que acostumbra.