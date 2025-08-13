Anticipando la primavera: tres flores ideales para plantar en macetas durante agosto y decorar tu casa

Si te atrae la idea de tener plantas pero no podés dedicarles mucho tiempo, te presentamos tres opciones ideales para plantar en macetas y que no demandan mucha atención.

Petunias. Foto: Unsplash.

Lentamente el invierno va quedando atrás y la esencia de la primavera comienza a aparecer con brotes de hojas, flores y tallos.

Si sos de los que aman decorar el balcón con flores de diferentes colores, existen plantas que se adaptan perfecto a las bajas temperaturas del mes y son ideales para sembrar en macetas:

1. Geranios

Los geranios soportan el sol fuerte y las temperaturas cambiantes sin problemas. Si reciben luz directa y un riego regular, pueden dar flores abundantes y un aroma que ayuda a espantar insectos.

Geranio. Foto Freepik

2. Caléndulas

Son súper resistentes al frío y crecen rápido. Son ideales para quienes recién arrancan en el mundo de las plantas porque no requieren grandes cuidados, solo sol pleno y riego moderado.

Caléndula. Foto: Unsplash.

3. Petunias

Las petunias pueden florecer durante meses si reciben sol directo y riego frecuente.