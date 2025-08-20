¿Hambre o travesura?: qué significa que tu gato mastique las plantas y los cables

Los veterinarios recomiendan mantener la vista en los felinos, ya que muchas veces su comportamiento es más que un simple aburrimiento.

Gato come plantas Foto: Pexels

Los gatos son movedizos y curiosos. Ellos exploran absolutamente todo el hogar en busca de entretenimiento y amor humano. Y aunque parezca una simple travesura, morder cables o plantas podría ser una señal de que algo no está bien. Muchas veces, lo que parece ser un hábito simple, esconde un motivo mucho más complejo por detrás.

Lejos de tratarse solo de una conducta molesta, los expertos en veterinaria felina insisten en que es necesario saber el porqué de estos comportamientos para evitar accidentes domésticos y a su vez, mejorar la calidad de vida del gato.

Gato come plantas Foto: Pexels

No es solo “porque sí”: motivos por los cuales un gato come cables y plantas

Los expertos determinaron varios motivos por los cuales los gatos pueden desarrollar comportamientos inusuales y poner en riesgo su vida sin darse cuenta. Los siguientes son:

Instinto exploratorio: especialmente en gatos jóvenes, morder o masticar objetos es una forma de explorar el mundo. Lo hacen como los bebés: a través de la boca.

Aburrimiento o estrés: un gato que no tiene suficientes estímulos puede desarrollar conductas repetitivas o destructivas. El enriquecimiento ambiental, con juguetes, rascadores y juegos interactivos, es clave.

Problemas de salud dental: la incomodidad en las encías o dientes también puede llevar al gato a morder cosas para calmarse. Si notas que lo hace con frecuencia, conviene consultar al veterinario.

Ansiedad o necesidad de atención: algunos gatos muerden cables o plantas porque llama tu atención. Si reaccionás fuerte, puede aprender que esa conducta genera una respuesta de tu parte.

Pica (trastorno alimentario): en algunos casos, masticar objetos no comestibles puede ser un signo de pica, un trastorno que también puede estar relacionado con deficiencias nutricionales o estrés crónico.

Cabe recordar que, morder cables eléctricos puede provocar desde un shock hasta lesiones graves o la muerte. Siempre protegé los cables con fundas especiales o escondelos para que no se lastimen.

Si por el contrario, tu gato come plantas de interior, debés intentar que no lo haga, ya que los lirios, los focus y los potus tienen partículas que pueden llegar a ser altamente tóxicas para ellos.

Dejar los cables lejos de los gatos es importante para evitar problemas domésticos

¿Qué podés hacer para no reforzar este comportamiento?