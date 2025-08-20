No es la lengua de suegra: la mejor planta para tener dentro de la casa, según la IA

Esta planta es fácil de cuidar, resistente y apta para mascotas. Cómo hacer de una casa un hogar con tan solo una planta.

Zamioculca zamiifolia Foto: unsplash

Aunque la lengua de suegra o sansevieria se ganó un lugar en los corazones de los fanáticos de las plantas por ser muy noble y popular, hay otras especies que también tienen la capacidad de sobrevivir y florecer incluso en el interior del hogar. Esta planta aporta muchísimo verde a los espacios y, además, es hermosa y fácil de cuidar.

Estamos hablando de la Zamioculca zamiifolia, también conocida simplemente como Zamioculca o “ZZ plant”. Esta planta fue recomendada por la Inteligencia Artificial del ChatGPT debido a que puede adaptarse a cualquier ambiente: ya sea un departamento sin balcón, una casa gigante con patio o incluso una oficina.

Esta planta originaria de África no solo es extremadamente resistente y fácil de cuidar, sino que también aporta un toque elegante y moderno a cualquier ambiente. Sus hojas gruesas, verdes y brillantes la convierten en una opción decorativa ideal para livings, escritorios, dormitorios o rincones poco iluminados.

Por qué se considera la mejor planta de interior por sobre la lengua de suegra, según la IA

Tolera poca luz : a diferencia de otras plantas que requieren sol directo, la Zamioculca crece bien en espacios con luz indirecta o incluso con iluminación artificial. Es perfecta para departamentos o ambientes sin ventanas directas.

Requiere poco riego: su rizoma subterráneo almacena agua, por lo que puede sobrevivir fácilmente con riegos espaciados, cada 15 o incluso 20 días.

Purifica el aire: al igual que la lengua de suegra, está en la lista de plantas que ayudan a limpiar el aire de toxinas, según estudios de la NASA.

Casi indestructible: es muy difícil que se enferme o se muera por descuido. Tolera sequías, cambios de temperatura y olvidos ocasionales.

Un dato a tener en cuenta

Aunque es una gran compañera para interiores, la Zamioculca no es apta para mascotas o niños pequeños, ya que sus hojas pueden resultar tóxicas si se ingieren. Es recomendable ubicarla fuera de su alcance.