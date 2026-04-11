¿Cómo cuidar las plantas marchitas? Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Tener un jardín grande y frondoso no siempre es fácil: a veces, hay que dedicarles tiempo, dinero y se debe investigar para llegar a la causa de ciertas anomalías por las que pueden pasar las plantas. Algunos de estos problemas se resuelven fácilmente, mientras que otros, necesitan de cuidados mucho más intensos e incluso, a veces, de la imaginación de los amantes de la naturaleza.

Las puntas secas en las hojas son uno de los problemas más comunes en plantas de interior, sobre todo durante el cambio de estación. Ese color marrón o quebradizo suele ser una señal de que algo en el entorno no está funcionando del todo bien. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, se puede corregir con ajustes simples en el cuidado diario.

Cómo cuidar las plantas en otoño. Foto: Foto generada con IA

Entre las principales causas, se puede tratar de falta de humedad ambiental, ya que el aire seco las reseca (sobre todo si se trata de plantas tropicales). Además, tanto el exceso como la falta de agua pueden afectar las hojas. Un sustrato demasiado seco o demasiado encharcado interfiere con la absorción correcta de nutrientes.

Por otro lado, el agua de la canilla, rica en cloro o minerales, puede generar acumulación en la tierra y afectar las raíces, lo que se refleja en las puntas. Una de las causas menos frecuentes, aunque no extrañas, es la cercanía a las estufas, aires acondicionados o ventanas con corrientes, ya que las plantas pueden sufrir estrés térmico.

Planta con hojas marchitas Foto: Grok IA.

Plantas secas y amarillas: soluciones prácticas sin necesidad de ser un experto

Para que las plantas rejuvenezcan y no estén amarillas, recortarlas con tijeras limpias, siguiendo la forma natural de la hoja. Esto no cura la planta, pero mejora su aspecto y evita que el daño avance. Las puntas secas no son solo un problema estético, sino una forma en que la planta te avisa que algo necesita atención. Por eso, es necesario tener en cuenta los siguientes tips:

1. Aumentá la humedad

Usá un humidificador: colocá un plato con piedras y agua debajo de la maceta (sin que toque el fondo) y agrupá varias plantas juntas para crear un microclima

2. Ajustá el riego

Regá cuando el sustrato esté seco al tacto (no siempre por rutina). Asegurate de que la maceta tenga buen drenaje

3. Mejorá la calidad del agua

Usá agua filtrada, de lluvia o dejá reposar el agua de la canilla 24 horas antes de usarla. Esto hará que no absorba todos los minerales que tiene y, por lo tanto, no se marchiten sus hojas.

4. Controlá el uso de fertilizantes

Aplicalos en dosis recomendadas y solo en época de crecimiento (primavera-verano)

5. Ubicá bien la planta

Evitá ponerla cerca de fuentes de calor o corrientes de aire. Buscá un lugar con luz indirecta adecuada según la especie.