El impacto de Pablo Escobar en el ecosistema de un país de Sudamérica. Foto: Generada con Gemini IA

Colombia y su Gobierno nacional anunciaron que aplicarán la eutanasia a 80 hipopótamos como parte de un plan para controlar una población que ya ronda los 200 ejemplares.

En esta nación de Sudamérica, estos animales fueron declarados especie exótica invasora desde 2022, lo que habilita medidas más drásticas para su manejo.

¿Por qué Colombia decidió sacrificar a 80 hipopótamos?

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que la decisión responde a recomendaciones científicas que advierten sobre el crecimiento descontrolado de la especie. Sin intervención, se estima que la población podría alcanzar los 500 ejemplares para 2030.

Hipopótamos en Colombia.

El plan contempla métodos de eutanasia tanto físicos como químicos, que incluyen la captura, sedación y posterior administración de medicamentos aprobados por especialistas. Las acciones se concentrarán principalmente en la Hacienda Nápoles y zonas cercanas al río Magdalena, donde habita la mayor cantidad de estos animales.

Además, los intentos de traslado a otros países no prosperaron debido a problemas genéticos derivados de la endogamia, lo que generó resistencia internacional a recibirlos.

El origen de la crisis: los cuatro ejemplares que Pablo Escobar trajo de África

El origen de esta problemática se remonta a la década de 1980, cuando Pablo Escobar importó ilegalmente cuatro hipopótamos desde África para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, ubicada en el Magdalena Medio.

Tras su muerte en 1993, muchos de los animales exóticos fueron trasladados a zoológicos, pero los hipopótamos quedaron en libertad. Sin depredadores naturales y con condiciones ambientales favorables, comenzaron a reproducirse rápidamente.

A lo largo de tres décadas, estos animales se expandieron por la región, adaptándose a los ríos y humedales colombianos. La falta de control temprano permitió que la población creciera de manera exponencial, convirtiéndose en uno de los casos más llamativos de especies invasoras en América Latina.

El grave impacto ambiental de los hipopótamos en los ríos colombianos

El crecimiento descontrolado de esta especie ocasiona un gran impacto en los ecosistemas locales, especialmente en el río Magdalena, el más importante de Colombia. Estos animales alteran la calidad del agua mediante sus desechos, lo que afecta a peces y otras especies nativas.

Hipopótamos en Colombia.

Además, compiten con la fauna local por recursos y modifican el equilibrio natural de los hábitats acuáticos. Su comportamiento territorial y agresivo también representa un riesgo para las comunidades rurales, pescadores y campesinos que viven en la región.

El hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes del mundo, puede pesar hasta 3.500 kilos y posee una de las mordidas más peligrosas de la fauna salvaje. Su presencia fuera de su entorno natural no solo impacta el ambiente, sino también la seguridad humana.