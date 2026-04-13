Salvia leucantha, planta. Foto: Freepik.

La temporada de otoño e invierno puede ser ideal para disfrutar de un jardín lleno de color y vida. En este contexto, surgen diversas alternativas para embellecer este espacio tan importante del hogar. Las plantas trepadoras se han vuelto una tendencia destacada, elegidas por muchos para realzar sus ambientes.

Este tipo de planta no solo aporta luminosidad, sino que también resulta práctica, ya que no ocupa mucho espacio en el suelo. Su crecimiento vertical le permite adaptarse a distintas estructuras, creando un efecto decorativo atractivo y funcional.

La planta trepadora ideal para decorar el jardín

Entre las diferentes plantas trepadoras que existen, hay una que sobresale del resto: la Salvia leucantha, mundialmente conocida como salvia mexicana o salvia cruz, popularizada entre los amantes del paisajismo.

Salvia leucantha, planta. Foto: Freepik.

Según la página especialista en jardinería, ‘Verdeesvida’, tiene una floración exuberante y alcanza su máximo esplendor entre otoño e invierno, cuando crecen densas y grandes espigas de entre 15 y 20 centímetros.

La Salvia leucantha suele tener flores blancas en dúo con el color amatista, que es un púrpura azulado semiclaro, y tiene un follaje afelpado resistente que mantiene el color incluso cuando se seca la planta.

La salvia mexicana es una especie nativa de las regiones de bosques de coníferas subtropicales y tropicales en el centro y este de México. A lo largo del tiempo, se adaptó a una gran variedad de climas, prosperando en altitudes que varían desde el nivel del mar hasta sitios montañosos.

Salvia leucantha, planta. Foto: Freepik.

El cuidado y mantenimiento de la salvia leucantha

Para un crecimiento saludable, requiere cuidados relativamente sencillos. Necesita pleno sol o sombra parcial, al menos seis horas de luz solar al día. Se aconseja evitar lugares oscuros, ya que puede debilitarse.

Por otro lado, necesita riego moderado y un suelo bien drenado, permitiendo que la tierra se seque entre riegos para prevenir la pudrición de las raíces. Además, se recomienda protegerla de heladas fuertes, especialmente en climas fríos.