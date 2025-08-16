Lengua de suegra: cuándo y cómo trasplantarla para que siga creciendo sana y fuerte

Se trata de una planta sumamente resistente y decorativa, es la gran favorita de las casas argentinas. ¿Qué hacer cuando sus raíces piden mayor espacio?

Lengua de suegra Foto: Pexels

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares de la Argentina, debido a que son sumamente resistentes y decorativas y además, son fáciles de cuidar. Ellas pueden vivir durante años con poco riego y algo de luz, pero también se expande y necesita más espacio para poder seguir estando sana.

En este punto, la planta comienza a pedir un trasplante para seguir echando raíces. Sin embargo, hay un momento exacto para hacerlo, sin correr el riesgo de maltratar o incluso matar la lengua de suegra, aunque suene fatalista.

La clave para poder mantenerla sana y fuerte, es saber cuándo trasplantarla y cómo hacerlo de la forma adecuada. Esto, sin dudas, marca la diferencia entre una planta estancada y una que crece con fuerza y vitalidad.

Lengua de suegra. Foto: Pixabay.

¿Por qué trasplantar la lengua de suegra?

Aunque es una planta que crece lentamente, con el tiempo sus raíces pueden quedar apretadas en la maceta o incluso deformar el contenedor. Esto se conoce como estar “enraizada” o “raíz apretada”, y puede limitar su desarrollo. Además, un trasplante permite renovar el sustrato, mejorar el drenaje y dividir la planta si ha producido hijuelos.

El mejor momento para trasplantar la lengua de suegra es a finales de la primavera o durante el verano, cuando la planta está en su período de mayor actividad. Evitá hacerlo en invierno, ya que durante esa estación entra en reposo y es más vulnerable al estrés del cambio.

Lengua de suegra. Fuente: Unsplash

Para saber si tu planta necesita ser trasplantada, deberás tener en cuenta estos factores:

Las raíces salen por los orificios de drenaje

La planta se ve demasiado apretada o deformó la maceta

El sustrato ya no absorbe bien el agua o está muy compactado

Han pasado 2 o más años desde el último trasplante

El paso a paso: cómo trasplantar una lengua de suegra correctamente

Elegí una maceta nueva: usá un recipiente 1 a 2 cm más grande que el actual. Asegurate de que tenga buen drenaje.

Prepará el sustrato: la lengua de suegra necesita una tierra suelta y bien aireada. Podés usar mezcla para cactus o preparar una casera con 50% tierra fértil, 30% arena gruesa o perlita y 20% compost o turba

Sacá la planta con cuidado : sujetala de la base y volcá la maceta suavemente. Si está muy ajustada, presioná los costados del recipiente o cortalo si es descartable.

Revisá las raíces: deben estar limpias y verdes para poder ser trasplantadas.

Lengua de suegra Foto: Pexels

Colocá la planta en la nueva maceta y regala para que la tierra se asiente bien en el nuevo recipiente.