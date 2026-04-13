Plantas para el interior de la casa Foto: Foto generada con IA Canal 26

El living es el corazón del hogar: el lugar donde descansamos, recibimos visitas y compartimos momentos cotidianos. Por eso, cada vez más personas eligen incorporar plantas como parte central de la decoración. Desde la jardinería de interior, esta decisión no es solo estética: las plantas ayudan a crear ambientes más equilibrados, frescos y agradables, además de aportar una conexión natural que transforma por completo el espacio.

Elegir las especies adecuadas es clave. No todas las plantas se adaptan bien al interior ni al ritmo de vida moderno. A continuación, tres plantas muy recomendadas por especialistas en jardinería para decorar el living, por su belleza, resistencia y facilidad de cuidado.

1. Monstera deliciosa: la protagonista indiscutida del living

La monstera deliciosa se convirtió en un clásico de la decoración de interiores. Sus hojas grandes, verdes y con cortes naturales aportan un impacto visual inmediato, ideal para livings amplios o con buena iluminación natural.

Desde el punto de vista de la jardinería, es una planta agradecida si se la ubica correctamente. Prefiere luz indirecta abundante, ya que el sol directo puede dañar sus hojas. El riego debe ser moderado, dejando secar ligeramente el sustrato entre riego y riego para evitar excesos de humedad.

Ubicada en una maceta grande y estable, la monstera ayuda a estructurar el living, llenando rincones vacíos y aportando una sensación de selva urbana muy apreciada en estilos modernos y contemporáneos.

Plantas para el interior de la casa Foto: Foto generada con IA Canal 26

2. Ficus elastica: elegancia natural y hojas brillantes

El ficus elastica, también conocido como ficus gomero, es una de las plantas más elegidas para livings por su aspecto sofisticado y su crecimiento vertical. Sus hojas grandes y brillantes reflejan la luz y aportan una presencia elegante sin recargar el ambiente.

Desde la jardinería, se recomienda colocarlo en un espacio con buena luz natural, pero sin sol directo. Es importante evitar moverlo constantemente, ya que no tolera bien los cambios bruscos de ubicación. El riego debe ser controlado, especialmente en invierno, cuando el crecimiento se ralentiza.

El ficus elastica es ideal para quienes buscan una planta de porte medio a grande que acompañe sillones, bibliotecas o ventanales, aportando carácter y equilibrio visual al living.

3. Pothos: versatilidad y verde sin complicaciones

Para quienes quieren sumar plantas al living sin grandes exigencias de cuidado, el pothos es una de las mejores opciones. Es una planta resistente, adaptable y muy valorada en jardinería interior por su capacidad para prosperar en distintas condiciones de luz.

Puede ubicarse en estanterías, muebles altos o incluso colgarse, dejando caer sus ramas verdes que suavizan líneas rectas y aportan movimiento al espacio. Tolera bien la semisombra y requiere riegos moderados, lo que la convierte en una aliada ideal para livings con luz media.

El pothos permite sumar verde de forma estratégica, complementando plantas de mayor tamaño sin recargar el ambiente.

Consejos de jardinería para integrar plantas al living

Más allá de la especie elegida, hay algunos cuidados básicos que hacen la diferencia. El primero es el drenaje: siempre es preferible usar macetas con orificios para evitar el exceso de agua. Otro punto clave es la limpieza de las hojas, ya que el polvo se acumula rápidamente en interiores e impide una correcta respiración de la planta.

También es recomendable rotar las macetas cada cierto tiempo para que la planta reciba luz de forma pareja y crezca equilibrada. Durante primavera y verano, un fertilizante suave puede estimular el crecimiento y mejorar el color del follaje.

Plantas para tener en el living Foto: Foto generada con IA Canal 26

Un living más vivo y armonioso

Incorporar plantas al living es una de las formas más simples y efectivas de transformar el hogar. Desde la jardinería, elegir pocas plantas bien ubicadas y adaptadas al espacio es mucho más efectivo que llenar el ambiente sin planificación. Con especies como la monstera, el ficus elastica y el pothos, es posible lograr un living más natural, elegante y lleno de vida durante todo el año.