El glaciar Thwaites Foto: Foto generada con IA

El deshielo avanza silencioso en uno de los puntos más sensibles del planeta y los científicos ya hablan de una solución extrema. El glaciar Thwaites, conocido mundialmente como el “glaciar del Juicio Final”, se derrite a un ritmo preocupante y pone en jaque el equilibrio de los océanos. Frente a este escenario, un grupo internacional de expertos en ingeniería y clima propone una idea sin precedentes: construir una enorme barrera submarina de más de 80 kilómetros para frenar el calentamiento que lo está destruyendo desde abajo.

Ubicado en la Antártida Occidental, Thwaites es uno de los glaciares más vigilados del mundo. No es casualidad. Su colapso total podría provocar una subida del nivel del mar de hasta 65 centímetros, una cifra suficiente para modificar costas, inundar ciudades y afectar directamente a millones de personas en todo el planeta.

Por qué el glaciar Thwaites es clave para el futuro del planeta

Aunque a simple vista parece un bloque de hielo lejano e inofensivo, Thwaites cumple un rol estructural fundamental. Actúa como una especie de “tapón” que contiene a otros glaciares cercanos. Si este glaciar colapsa, el efecto dominó podría acelerar el deshielo de gran parte de la Antártida Occidental.

Actualmente, se estima que Thwaites ya es responsable de alrededor del 4 % del aumento anual del nivel del mar. El problema no es solo la superficie que se derrite, sino lo que ocurre bajo el hielo: corrientes de agua oceánica cada vez más cálida erosionan su base, debilitándolo desde adentro.

El glaciar Thwaites Foto: EFE

La propuesta más ambiciosa: una muralla submarina

Ante la imposibilidad de frenar el cambio climático en el corto plazo, los científicos plantean una solución de contención. La idea es instalar una enorme cortina submarina flexible, anclada al fondo del océano, diseñada específicamente para bloquear el ingreso de agua cálida hacia la base del glaciar.

Esta estructura tendría una extensión superior a los 80 kilómetros y alcanzaría una altura cercana a los 150 metros. No sería un muro rígido tradicional, sino una barrera adaptada a las condiciones extremas del océano antártico, capaz de resistir corrientes, presión y bajas temperaturas.

El objetivo no es detener completamente el deshielo, sino ganar tiempo: ralentizar el proceso durante décadas y permitir que la humanidad reduzca sus emisiones y prepare estrategias de adaptación.

Investigación en marcha bajo el hielo

Para evaluar la viabilidad del proyecto, los equipos científicos ya están realizando investigaciones en el interior del glaciar. Utilizan perforaciones con agua caliente para llegar a casi mil metros de profundidad e instalar sensores que miden cómo interactúa el océano con el hielo.

Estos datos son clave para entender por qué Thwaites se está derritiendo más rápido de lo previsto y cómo podría reaccionar ante una intervención de este tipo. Durante los próximos años, el proyecto contempla pruebas de materiales, simulaciones y prototipos a pequeña escala.

Glaciar Thwaites en la Antártida

¿Una solución realista o una medida desesperada?

La magnitud de la obra genera debate. Algunos expertos señalan que el costo, la complejidad logística y los riesgos ambientales son enormes. Otros, en cambio, consideran que no actuar podría salir mucho más caro a largo plazo, especialmente para regiones costeras vulnerables.

La propuesta deja en evidencia un cambio de paradigma: por primera vez, la humanidad analiza intervenir directamente en una de las piezas clave del sistema climático global. No como solución definitiva, sino como una medida de emergencia.

Una advertencia desde la Antártida

El caso del glaciar Thwaites funciona como una señal clara. La ciencia ya no habla de futuros lejanos, sino de decisiones urgentes. La posible construcción de este muro submarino refleja hasta qué punto el cambio climático dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en un problema inmediato.

Mientras el hielo sigue retrocediendo, el mundo observa. El “glaciar del Juicio Final” no solo pone a prueba a la ciencia, sino también la capacidad de la humanidad para anticiparse a una crisis sin precedentes.