Qué plantas cuidar en invierno Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando llegan las bajas temperaturas, muchos jardines pierden color y vitalidad. Sin embargo, el frío no tiene por qué ser el enemigo de los espacios verdes. Existen numerosas especies que no solo sobreviven a las heladas, sino que también embellecen el jardín durante el otoño y el invierno. Elegir plantas resistentes al frío es la clave para disfrutar de un jardín saludable, atractivo y de bajo mantenimiento incluso en los meses más duros del año.

Si vivís en una zona con inviernos intensos o querés anticiparte a las bajas temperaturas, esta guía te ayudará a tomar las mejores decisiones.

¿Por qué elegir plantas resistentes al frío?

Las plantas adaptadas a climas fríos tienen estructuras más fuertes, raíces profundas y mecanismos naturales que les permiten tolerar heladas, viento y humedad excesiva. Esto se traduce en:

Menor pérdida de plantas en invierno

Menos gastos en reposición

Jardines verdes todo el año

Mantenimiento reducido

Además, muchas de estas especies aportan textura, follaje persistente y floraciones tempranas que destacan cuando el resto del jardín duerme.

1. Boj (Buxus sempervirens)

El boj es uno de los arbustos más elegidos para jardines formales y modernos. Su follaje verde permanece intacto incluso con temperaturas bajo cero. Resiste heladas fuertes y es ideal para cercos, borduras o figuras decorativas.

Tip de jardinería: tolera bien la poda y necesita riego moderado en invierno.

2. Pensamientos (Viola tricolor)

Si buscás color en invierno, los pensamientos son una elección perfecta. Florecen incluso con frío intenso y soportan nevadas suaves. Sus flores vibrantes aportan alegría a macetas, canteros y jardines urbanos.

Ideal para: balcones, jardines pequeños y combinaciones con plantas perennes.

3. Lavanda

Aunque se asocia al clima mediterráneo, la lavanda es sorprendentemente resistente al frío si el suelo drena bien. Tolera heladas moderadas y ofrece aroma, flores y atractivo visual incluso en estaciones frías.

Extra: atrae polinizadores y repele insectos.

4. Helecho resistente (Polystichum)

Los helechos de variedades rústicas son perfectos para zonas sombrías del jardín. Pueden resistir temperaturas bajas sin perder totalmente su follaje y aportan una estética natural y elegante.

Consejo: protegé la base con mulch en heladas extremas.

5. Hortensias

Las hortensias soportan bien el frío y, aunque pierdan sus flores en invierno, rebrotan con fuerza en primavera. En climas fríos, sus tallos leñosos protegen los brotes internos.

Dato clave: cuanto más frío el invierno, mejor la floración posterior.

6. Coníferas enanas

Pinos, abetos y cipreses en versión enana son excelentes aliados contra el frío. Son perennes, resistentes al viento y aportan estructura al diseño del jardín durante todo el año.

Perfectas para: jardines de bajo mantenimiento y diseño paisajístico.

Salvia leucantha, planta. Foto: Freepik.

Consejos para proteger tu jardín en invierno

Aunque estas plantas resisten el frío, algunos cuidados simples marcan la diferencia:

Reducí el riego en días muy fríos

Usá mulch o corteza para proteger raíces

Evitá podas drásticas en pleno invierno

Elegí ubicaciones protegidas del viento

Un jardín fuerte incluso en invierno

Tener un jardín resistente al frío no solo es posible, sino también una excelente inversión a largo plazo. Al elegir especies adaptadas a las bajas temperaturas, vas a lograr un espacio verde más equilibrado, duradero y atractivo durante todo el año.

El invierno ya no será una pausa para tu jardín, sino una nueva oportunidad para disfrutarlo.