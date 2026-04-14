¿Qué se puede sembrar en otoño? Foto: Unsplash.

Si la propuesta es sembrar verduras para ser cosechadas a fin de año, esta nota puede ser una guía muy práctica, y es que el otoño es una de las mejores estaciones para iniciar o renovar la huerta en casa. Con temperaturas más suaves y mayor humedad, esta época crea las condiciones ideales para que muchas especies crezcan con fuerza y se desarrollen de forma saludable.

Mientras el jardín cambia su aspecto con la caída de las hojas, también se abre una ventana perfecta para sembrar y planificar cosechas antes de fin de año.

Gran cantidad de verduras se pueden sembrar en otoño. Foto: Pixabay.

Cultivos ideales: ¿qué hay que sembrar en otoño?

Durante esta estación, el clima templado favorece una gran variedad de cultivos. Entre los más recomendados se encuentran la acelga, las arvejas, la lechuga, la espinaca y los rabanitos. También se destacan las zanahorias, remolachas, el perejil, el apio y el brócoli.

También el otoño es ideal para multiplicar aromáticas por esquejes, como el romero, la lavanda, el orégano, el tomillo y la salvia. Estas especies no solo aportan aroma, sino que también ayudan a mantener el equilibrio del jardín y prevenir plagas.

Cómo lograr un jardín exitoso: algunos consejos útiles

Una de las claves pasa por preparar el suelo antes de sembrar. Para ello, es muy útil agregar compost o humus, lo que permite recuperar nutrientes perdidos durante primavera y verano, mejorando la calidad del sustrato.

También es recomendable revisar las plantas con frecuencia, ya que la humedad puede favorecer hongos como el oídio.

En huertas en macetas, asegurarse de que el drenaje sea adecuado es fundamental para evitar el exceso de agua. Un suelo suelto y bien aireado será la base para un crecimiento saludable.

A todo esto, es importante agregar que una técnica muy utilizada en esta estación es el uso de almácigos, pequeños recipientes donde germinan las semillas en un entorno controlado. Esto permite protegerlas de lluvias intensas o cambios bruscos de temperatura, aumentando las probabilidades de éxito.

El secreto de un jardín sano.

Cultivos como el brócoli, la lechuga o la acelga se desarrollan mejor en almácigos antes del trasplante. En cambio, especies como la espinaca, las arvejas o las zanahorias se siembran directamente en la tierra, ya que no toleran bien el trasplante.

Implementar estas prácticas no solo mejora la producción, sino que también permite disfrutar de una huerta activa y saludable durante toda la temporada de otoño.