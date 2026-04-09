María Emilia Bravo, científica argentina. Foto: Gentileza National Geographic

La ciencia argentina volvió a dar que hablar con nuevos hallazgos, en este caso a nivel marino. Y en este caso, la científica que lideró el proyecto fue María Emilia Bravo.

¿Quién es la científica argentina que lideró el equipo de investigación en Alaska?

María Emilia Bravo es bióloga marina, investigadora científica en el IGeBA (CONICET) y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Es una pionera en los primeros descubrimientos de ecosistemas quimiosintéticos del mar argentino y exploradora del fondo marino.

María Emilia Bravo, científica argentina. Foto: Gentileza National Geographic

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, lideró la investigación “Vida en Extremos”, una expedición que recorrió el mar Argentino a bordo del buque Falkor y que permitió ver, en vivo y por streaming, ecosistemas quimiosintéticos del talud continental argentino.

El impactante hallazgo de una medusa gigante a 5000 metros de profundidad

Durante la campaña, se documentó una rara medusa fantasma de aguas profundas del tamaño de un colectivo escolar.

Medusa. Foto: Gentileza National Geographic

También se encontró el arrecife de coral de Bathelia candida más grande conocido en el océano mundial y 28 presuntas nuevas especies, según informó el equipo científico a través del Schmidt Ocean Institute.

“Me sigo sorprendiendo”: el emotivo relato de la argentina tras el descubrimiento

En diálogo con National Geographic, la científica reveló sus sensaciones de indagar en lo desconocido.

“Pude observar desde adentro el mar profundo. Estuve entre especies quimiosintéticas y otras especies de mar profundo, que hasta ese momento sólo veía en papers, en su estado natural al hacer la inmersión en Alaska. Fue alucinante. Cuando me acuerdo de la inmersión y de haber visto esos paisajes y esa fauna me sigo sorprendiendo de que fue algo real”, explicó.