La planta que crece en macetas y lleva a tus comidas al próximo nivel: tips para cuidarla

La planta que comúnmente se utiliza para dar sabor a las comidas con su aroma es el romero. Su fragancia intensa y sus hojas son muy apreciadas en la cocina, especialmente en platos de carne, sopas y guisos.

El romero es una hierba aromática muy versátil que complementa una amplia variedad de platos, especialmente aquellos con sabores profundos. Estos se benefician del sabor fresco, ligeramente amargo del romero, que resiste bien la cocción lenta y prolongada.

Cuáles son las comidas que mejor acompaña el Romero

Carnes

Cordero: el romero realza el sabor natural del cordero, ya sea asado o a la parrilla.

Pollo: se utiliza para sazonar pollo al horno o a la parrilla, dándole un toque fragante.

Cerdo: es ideal para platos como el lomo de cerdo o costillas.

Asados: acompaña bien a los asados y estofados de carne de res.

Pescados

Salmón: unas ramas de romero fresco sobre el salmón a la parrilla aportan un sabor terroso y aromático.

Bacalao: funciona bien con pescado blanco, especialmente al horno.

Papas

Papas al horno: el romero es un clásico para sazonar papas asadas con aceite de oliva.

Puré de patatas: le da un toque fresco y aromático.

Vegetales

Zanahorias y calabacines asados: el romero aporta una fragancia que hace distinguirlas.

Champiñones: en salteados o asados, el romero combina bien con su sabor terroso.

Sopas y guisos

Sopa de pollo: un poco de romero en una sopa de pollo o de vegetales intensifica el sabor.

Guisos: va perfecto en guisos de carne o lentejas, añadiendo profundidad al caldo.

Aceites y marinados

Aceites aromatizados: infundir aceite de oliva con romero es una excelente manera de agregar sabor a ensaladas o para untar en pan.

Marinados: para carnes y vegetales, un marinado con romero, ajo, y limón resulta muy aromático.

