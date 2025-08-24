La planta que crece en macetas y lleva a tus comidas al próximo nivel: tips para cuidarla
El tiempo que se le dedica a su preparación da cuenta del placer que genera y el amor de quien cocina por los invitados que tiene a la mesa.
La comida en Argentina es variada y un momento especial para compartir en familia.
La planta que comúnmente se utiliza para dar sabor a las comidas con su aroma es el romero. Su fragancia intensa y sus hojas son muy apreciadas en la cocina, especialmente en platos de carne, sopas y guisos.
El romero es una hierba aromática muy versátil que complementa una amplia variedad de platos, especialmente aquellos con sabores profundos. Estos se benefician del sabor fresco, ligeramente amargo del romero, que resiste bien la cocción lenta y prolongada.
Cuáles son las comidas que mejor acompaña el Romero
Carnes
- Cordero: el romero realza el sabor natural del cordero, ya sea asado o a la parrilla.
- Pollo: se utiliza para sazonar pollo al horno o a la parrilla, dándole un toque fragante.
- Cerdo: es ideal para platos como el lomo de cerdo o costillas.
- Asados: acompaña bien a los asados y estofados de carne de res.
Pescados
- Salmón: unas ramas de romero fresco sobre el salmón a la parrilla aportan un sabor terroso y aromático.
- Bacalao: funciona bien con pescado blanco, especialmente al horno.
Papas
- Papas al horno: el romero es un clásico para sazonar papas asadas con aceite de oliva.
- Puré de patatas: le da un toque fresco y aromático.
Vegetales
- Zanahorias y calabacines asados: el romero aporta una fragancia que hace distinguirlas.
- Champiñones: en salteados o asados, el romero combina bien con su sabor terroso.
- Sopas y guisos
- Sopa de pollo: un poco de romero en una sopa de pollo o de vegetales intensifica el sabor.
- Guisos: va perfecto en guisos de carne o lentejas, añadiendo profundidad al caldo.
Aceites y marinados
- Aceites aromatizados: infundir aceite de oliva con romero es una excelente manera de agregar sabor a ensaladas o para untar en pan.
- Marinados: para carnes y vegetales, un marinado con romero, ajo, y limón resulta muy aromático.
Cómo cuidar el romero para que nunca falte y hacer más sabrosas las comidas
- Luz: necesita mucha luz solar de manera directa en un lugar donde reciba al menos 6 horas de luz al día.
- Riego: es una planta resistente a la sequía, por lo que no requiere mucha agua. Se debe regar solo cuando la capa superior del suelo esté seca, evitando encharcamientos.
- Suelo: crece mejor en suelos bien drenados y secos y un suelo arenoso es ideal para evitar que se acumule demasiada humedad.
- Temperatura: el romero prefiere climas cálidos, pero puede tolerar el frío moderado. En zonas frías es recomendable mantenerlo en macetas y llevarlo al interior durante el invierno.
- Poda: podarla regularmente ayudará a que la planta mantenga su forma y promueva un nuevo crecimiento.
- Fertilizante: no necesita mucho fertilizante. Se puede abonar en primavera si su crecimiento es lento.