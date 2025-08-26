El pronóstico en nuestro jardín: las increíbles plantas que ayudan a predecir el clima

Las plantas tienen la capacidad de percibir los cambios de temperatura e incluso saber cuándo va a llover. A qué cosas le debés prestar atención.

Cuáles son las plantas que predicen el clima. Foto: Unsplash

Para los amantes de la botánica, el pronóstico del clima no se lee con satélites, radares o aplicaciones de celular, sino que basta con mirar a las plantas. Algunas cierran sus hojas, giran sus flores o sus tallos sudan dependiendo de la temperatura y los aguaceros.

Cuáles son las plantas que predicen el clima. Foto: NA

Las plantas que predicen el clima son llamadas “barómetro o sensoriales”, consideradas por los expertos como los verdaderos termómetros verdes que pueden anticipar tormentas, lluvias o incluso la llegada de la primavera.

Y aunque parezca un pensamiento mágico, lo cierto es que estas reacciones tienen que ver con la biología pura. La extrema sensibilidad de estas plantas tiene que ver con factores externos como la humedad, la presión atmosférica, la temperatura, la luz solar e incluso la lluvia.

Girasol. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el clima?: las plantas tienen la respuesta

Antes de que el cielo se oscurezca o el viento cambie, algunas especies ya detectan lo que viene. Entre las más expresivas están los oxalis, con sus hojas en forma de trébol, que se levantan como si buscaran tocar la lluvia antes de que caiga una sola gota.

Además, llamada dondiego de noche, responde al mínimo indicio de tormenta protegiendo sus flores. Cuando esta planta cambia su posición, es hora de descolgar la ropa, ya que asegura que un chaparrón se acerca.

Plantas, jardín, frío. Foto: Unsplash.

Incluso los pinos tienen su lenguaje climático: sus piñas se cierran con la humedad y se abren cuando el aire está seco, marcando con precisión el pulso del ambiente.

Por otro lado, la llegada de la primavera y el verano está anunciada por la floración del ceibo. Cuando esta planta comienza a sacar sus primeras flores, anuncian el final del frío y que la nueva temporada se encuentra a la vuelta de la esquina, aunque el calendario demuestre lo contrario.

Cabe destacar que las señales de las plantas muchas veces son inequívocas, ya que tienen que ver con una fisiología, que responden a los ciclos naturales de temperatura y luz.

Observando y prestando atención a los cambios de cada especie en nuestro jardín, podemos anticipar si será un día soleado (por la posición abierta de los girasoles), si lloverá por la transpiración de las hojas tropicales, o si el invierno por fin se acabará, por la floración de algunas plantas.