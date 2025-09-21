Día de la Primavera 2025: el truco fácil para que las flores se mantengan frescas durante más tiempo

Con algunos cuidados sencillos, es posible prolongar la frescura de las flores y mantenerlas tan radiantes como el primer día.

Flores, ramo de flor.

El Día de la Primavera es una fecha donde se regalan ramos de flores como un gesto de cariño, aunque muchas veces se terminan marchitando muy rápido. Sin embargo, existen algunos consejos para mantener su frescura por más tiempo.

Cuáles son los trucos para mantener las flores

- Cortar los tallos en diagonal: antes de poner el ramo en agua se debe cortar cerca de 2 o 3 cm del tallo en ángulo. Esto permite que absorban mejor el agua.

- Agua limpia y fresca: hay que cambiar el agua del florero todos los días o cada dos, y hay que asegurarse de que esté a temperatura ambiente.

- Evitar el sol directo y el calor: posicionar las flores en un lugar fresco y sin exposición directa al sol, ya que esto ayuda a acelerar su marchitamiento.

Flores, ramo de flor. Foto: Pexels.

- Quitar hojas sumergidas: si alguna hoja queda bajo el agua, hay que retirarla para evitar que se pudra y genere bacterias.

- Un toque de cuidado extra: se puede agregar al agua una cucharadita de azúcar o unas gotas de limón, que ayudan a conservar los nutrientes y retrasan la aparición de bacterias.

Con estos simples trucos y consejos, las flores pueden lucir frescas y coloridas por más tiempo y llenar el hogar de alegría y aroma.

Cómo transformar las flores marchitas en infusiones

Con el paso del tiempo, las flores comienzan a marchitarse, incluso si fueron muy bien cuidadas. En la mayoría de los casos, esto significa que terminarán en la basura, pero no siempre tiene por qué ser así: muchas de ellas pueden transformarse en aromáticas y sabrosas infusiones.

Las flores marchitas tienen una segunda oportunidad de vida ya que pueden aprovecharse después de ser cortadas. Si son comestibles y están libres de pesticidas, se pueden convertir en infusiones de forma muy sencilla y con grandes beneficios, pero ¿cómo transformarlas en una infusión? A continuación te contamos:

Cómo transformar las flores marchitas en infusiones. Foto: Freepik.