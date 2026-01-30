Para ir de vacaciones en cualquier momento del año:

Cuáles son las ciudades de América Latina conocidas como la “Eterna Primavera”. Foto: Freepik

En distintos puntos de América Latina existen ciudades que se ganaron el apodo de “la Eterna Primavera”. Esto sucede gracias a que tienen un clima templado y estable durante casi todo el año.

Temperaturas agradables, poca amplitud térmica y paisajes verdes hacen que estos destinos sean elegidos tanto para vivir como para viajar y recorrer la naturaleza en medio de un clima cálido y primaveral.

Las ciudades más reconocidas de la región

1- Medellín, Colombia

Medellín, Colombia. Foto: Freepik

Es la ciudad más asociada a este título. Con una temperatura promedio cercana a los 22 grados, Medellín mantiene un clima primaveral constante, acompañado por un paisaje montañoso y una intensa vida urbana.

2- Cuernavaca, México

Cuernavaca, México. Foto: Freepik

Conocida históricamente como la Ciudad de la Eterna Primavera, fue un destino de descanso desde la época colonial. Su clima cálido y estable la convirtió en un refugio turístico y residencial.

3- Xalapa, México

Xalapa, México. Foto: Freepik

Ubicada en el estado de Veracruz, se caracteriza por sus temperaturas cálidas, abundante vegetación y frecuentes lluvias. Su entorno natural y cultural refuerza su fama climática.

4- Cochabamba, Bolivia

Cochabamba, Bolivia. Foto: Freepik

En el corazón del país, Cochabamba es reconocida a nivel nacional por su clima templado y equilibrado durante todo el año, ideal para la producción agrícola y la vida cotidiana.

5- Arequipa, Perú

Arequipa, Perú. Foto: Freepik

Aunque presenta un clima más seco, la estabilidad térmica y los días soleados le valieron el apodo. Su entorno volcánico y su arquitectura histórica la distinguen dentro de la región.

6- Armenia, Colombia

Armenia, Colombia. Foto: Freepik

Parte del Eje Cafetero combina temperaturas moderadas con paisajes verdes permanentes, lo que refuerza la idea de una primavera constante.

Sin embargo, en otras partes del mundo hay otras ciudades que también llevan el apodo “la Ciudad de la Eterna Primavera”, gracias a su clima templado. Por ejemplo, una de las que más se destaca son las Islas Canarias, en España, que siempre tienen temperaturas agradables, así como también San Diego, en Estados Unidos, y Cuernavaca, en México.