Primavera, época de paltas: el mejor truco para hacer que tu árbol crezca más rápido con un solo ingrediente

Este ejemplar, de fácil cuidado, nos brinda uno de los superalimentos más importantes para la salud. Cómo cultivarlo.

Cada vez más personas se interiorizan en el cultivo de distintas plantas frutales, como por ejemplo el árbol de palta. Se trata de uno de los ingredientes de la cocina más codiciados y, a veces, más difíciles de conseguir por su precio elevado. Por eso, tener un árbol de palta resulta quizá una de las mejores inversiones del momento para poder darse ese “lujo”. Pero, ¿cómo hacer para que crezca rápido y fuerte? en esta nota te damos el truco perfecto para lograr ese objetivo.

¿Cómo hacer para que la palta crezca más rápido?

Existe un truco para hacer que la palta no tarde tanto en crecer y se desarrolle con mayor velocidad, para el que se requiere utilizar solamente un ingrediente de cocina.

El ingrediente secreto para hacer que la palta crezca más rápido

Se trata de la cebada, el cual tiene cualidades de abono casero y se puede usar en el jardín o patio donde esté plantado el árbol de palta para que este crezca más rápido y dé frutos.

La forma sencilla de utilizar la cebada es mezclándola con un litro de agua. Luego colocar la mezcla con un difusor a fin de rociar bien la zona donde está plantado el árbol. Lo recomendable es repetir este procedimiento entre dos y tres veces por semana.

Cabe recordar que la época más propicia para cultivar palta es durante la primavera. Además, para que el árbol crezca sano y fuerte, se necesita de un suelo bien húmedo.