Está en Latinoamérica y cautiva con su biodiversidad: cuál es la ciudad con más aves del mundo

Gracias a su ubicación privilegiada y a la diversidad de ecosistemas que la rodean con bosques húmedos, ríos y montañas, la ciudad ofrece un hábitat ideal para la vida y conservación de cientos de especies de aves.

Cuál es la ciudad con más aves del mundo. Foto: Unsplash.

En América del Sur hay una ciudad que ostenta un reconocimiento único: es la que más aves tiene en el mundo, con más de 561 especies entre residentes, migratorias y endémicas. Su extraordinaria riqueza la convierte en un verdadero referente de biodiversidad y conservación ambiental.

Con este reconocimiento, la ciudad demuestra cómo la armonía entre urbanismo y naturaleza resulta fundamental para brindar una mejor calidad de vida a sus residentes y, además, atraer una rama del turismo muy especial: el aviturismo. ¿Cuál es esta sorprendente ciudad?

La ciudad con más aves en el mundo. Foto: Instagram @jamphotographer80 / @santiagodcali

¿Cuál es la ciudad de América del Sur con más aves del mundo?

En Colombia, la ciudad de Cali recibió el reconocimiento como la ciudad con mayor diversidad de aves en el mundo, con más de 561 especies. Lo más sorprendente es que esta cifra representa más del 30% de las aves del país, el cual alberga cerca de 2.000 especies, posicionándose como líder en biodiversidad ornitológica a nivel global.

Ciudad de Cali, Colombia. Foto: Instagram @jamphotographer80 / @santiagodcali

De esta manera, la ciudad fusionó este reconocimiento con su identidad, promoviendo la observación de aves y la educación ambiental, actividades que forman parte de su cultura.

Así es Cali, la ciudad en América del Sur con más aves en el mundo

La ciudad de Cali está ubicada al pie de la Cordillera Occidental de los Andes y cerca del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el Valle del Cauca. Gracias a su privilegiada ubicación, posee una gran variedad de ecosistemas: los bosques húmedos, ríos y montañas son lugares ideales para la vida de estas especies.

La ciudad de Cali se destaca por albergar una gran cantidad de especies de aves. Foto: Unsplash.

Además, este lugar se destaca por: