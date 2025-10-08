El árbol que florece en primavera y causa problemas respiratorios: es la especie más común de Buenos Aires

En los casos más severos, la reacción alérgica puede requerir atención médica debido a dificultades respiratorias o broncoespasmos.

Platano Foto: Wikipedia.

Con la llegada de la primavera y los días más agradables, también aparecen las alergias respiratorias provocadas por el polen que liberan las flores. En la Ciudad de Buenos Aires, el plátano —uno de los árboles más comunes— es uno de los principales responsables de este tipo de molestias. Sus partículas se dispersan fácilmente por el aire, causando irritación en los ojos y la nariz.

Es habitual que muchas personas sufran rinitis o rinoconjuntivitis, con síntomas como estornudos frecuentes, congestión nasal, lagrimeo y enrojecimiento ocular. En los casos más severos, la reacción alérgica puede requerir atención médica debido a dificultades respiratorias o broncoespasmos.

Pero, ¿cómo es el árbol que da mucha sombra y embellece la ciudad, pero que llena a todos de alergias? El plátano de sombra (Platanus hispánica, también conocido como Acerifolia o Platanus hybrida) es una especie de crecimiento rápido que puede alcanzar entre 30 y 40 metros de altura. Tiene una gran tolerancia a la contaminación urbana y los cambios bruscos de temperatura, lo que lo hace ideal para la Ciudad de Buenos Aires.

Además de proporcionar sombra durante los meses más calurosos, estos árboles requieren de poca agua y se convirtieron en una de las especies más utilizadas para decorar bulevares y paseos.

Sin embargo, a pesar de llamarse plátano, realmente no da fruta. En realidad, sus florcitas tienen una forma similar, pero no son comestibles. De hecho, son como “pelusas” que pueden causar irritación inmediata en la mucosa, afectando las vías respiratorias.

Árboles de plátanos. Foto: X/@arbopalm

Cuando el plátano florece, principalmente entre los meses de septiembre y noviembre, comienza la polinización y es el momento más álgido de las alergias. Lo que sucede, es que el polen del plátano es extremadamente liviano y viaja por el aire hasta a 30 kilómetros de distancia, por eso incluso las personas que no viven en la ciudad pueden sentirlo.

Estrategias para enfrentar las alergias estacionales, según expertos

Entre las recomendaciones más importantes para minimizar el impacto de los alérgenos se destacan: