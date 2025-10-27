Por qué no florece mi árbol de jade en primavera: cuidados, poda y riego

Expertos en botánica explican cómo cuidar de este ejemplar en primavera. Qué significado tiene. Dónde plantarlo.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

El árbol de jade es una planta suculenta con ramas gruesas y hojas carnosas que requiere poco cuidado en general pero tiene meses predilectos para crecer y florecer.

Crassula ovata, comúnmente llamada árbol de jade, es una planta suculenta originaria de Mozambique que crece en forma de arbusto y desarrolla un tronco central grueso. Llega a producir flores blancas o rosas.

Esta planta es de cuidado fácil, florece en interiores y tiene un particular significado: la buena suerte.

Flores del árbol de jade Foto: -

Qué significa tener un árbol de jade

Esta planta se asocia directamente a la buena suerte vinculada a la fortuna y la prosperidad porque sus hojas parecen monedas. Además, en la cultura china se lo asocia al feng shui donde se cree que atrae energías positivas, abundancia y riqueza.

Para que su energía beneficie de verdad, es fundamental saber dónde colocarla. Alfonso León, experto en Feng Shui de Colombia, recomienda ubicarla en el sureste, ya que esta área está asociada con la riqueza dentro del mapa energético del hogar. Colocarla en esta dirección potencia su capacidad de atraer dinero y buena suerte.

Feng Shui: atrae energías positivas, abundancia y riqueza. Foto: Freepik.

Ubicaciones predilectas para plantar el árbol de jade:

En la esquina sureste de una habitación : Aquí actúa como un imán para la abundancia y la estabilidad financiera.

Cerca de una ventana con luz natural indirecta : La planta necesita buena iluminación para crecer fuerte, y en Feng Shui esto simboliza el crecimiento de oportunidades.

Junto a la puerta de entrada: Recibe y canaliza la energía positiva hacia el interior del hogar o negocio, dando la bienvenida a la prosperidad.

Cómo cuidar un árbol de jade en primavera

Los jardineros coinciden en que hay tres trabajos fundamentales que se pueden realizar durante la primavera para mantener vivo y fortalecer al árbol: poda, reproducción por esquejes y ajuste del riego.

Poda: modelar y fortalecer

La poda no solo mejora la estética del árbol de jade, sino que también permite controlar su tamaño, fortalecer su estructura y eliminar partes dañadas. Esta tarea es muy sencilla, y para llevarla a cabo solo hay que seguir algunos consejos:

Recortar los brotes que hayan crecido en exceso.

Eliminar ramas secas, enfermas o quebradas.

Adecuar la copa del árbol al tamaño de la maceta.}

Cómo cuidar un árbol de jade en primavera: la poda Foto: Wikipedia.

Poda tras poda, el árbol de jade se vuelve más fuerte y compacto. Además, al eliminar el material sobrante, la planta puede concentrar su energía en las ramas y hojas más saludables.

Reproducción: nuevos ejemplares a partir de esquejes

La primavera es, sin duda, la mejor estación para reproducir el árbol de jade. El calor y la luz estimulan la formación de raíces, haciendo que los esquejes prosperen rápidamente. El proceso es simple:

Cortar un segmento del tallo o una hoja sana de la planta.

Dejar secar el corte entre 24 y 48 horas para evitar infecciones.

Plantar el esqueje en tierra bien drenada.

En pocas semanas, se puede ver cómo comienza a desarrollarse un nuevo ejemplar. Esta técnica no solo es útil para quienes desean multiplicar sus plantas, sino también como forma de compartirlas con amigos o familiares.

Esquejes de árbol de jade Foto: -

Cambios en el riego: una necesidad estacional

Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta en primavera es que el riego debe adaptarse al cambio de estación. Aunque el árbol de jade es una planta resistente y de bajo mantenimiento, las condiciones ambientales modifican sus necesidades hídricas.

Durante el invierno, la planta entra en reposo, por lo que el riego es escaso. En cambio, en primavera y verano, aunque hay mayor evaporación, no debemos exagerar con el agua:

Regar cada 10 a 14 días.

Evitar el riego excesivo para prevenir la pudrición de raíces.

Observar las hojas: si están blandas o arrugadas, es momento de regar.

Cambios en el riego: una necesidad estacional para el árbol de jade Foto: rawpixel.com / Roungroat

Al tratarse de una suculenta, el árbol de jade almacena agua en sus hojas. Por eso, un exceso de humedad puede ser perjudicial. La clave está en regarlas solo cuando la tierra esté completamente seca.