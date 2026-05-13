Yaguareté. Foto: X/@RewildingArg

Un ejemplar de yaguareté identificado como “Ombú” fue avistado a pocos metros de turistas que recorrían los senderos de la Reserva Provincial Iberá, en Corrientes. Los visitantes lograron registrar el histórico momento en video.

Según explicaron desde la Red Yaguareté, se trata de un ejemplar nacido hace un año y medio en San Alonso, que actualmente atraviesa la etapa de dispersión natural.

El encuentro ocurrió en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini y, tal como se observa en las imágenes, el animal se aleja hacia el monte. Especialistas remarcaron que el yaguareté no suele mostrar interés en acercarse a las personas, por lo que no representa una amenaza.

Turistas lograron filmar a un yaguareté a pocos metros en los Esteros del Iberá por primera vez. Video: NA.

Es la primera vez que turistas logran observar y grabar a un yaguareté en una zona de acceso público de Iberá, un hecho que refleja el crecimiento sostenido de la población de la especie en Corrientes, donde décadas atrás estuvo al borde de la extinción.

Tras el nacimiento de una cría, ya son 50 los yaguaretés en libertad en el Parque Nacional Iberá

Tras corroborar el nacimiento de una cría de la yaguareté “Porá”, la fundación Rewilding Argentina informó que ya son 50 los ejemplares de esta especie en vida silvestre dentro del Parque Nacional Iberá, en Corrientes.

“Hoy, con 50 individuos silvestres registrados, Iberá vuelve a tener a su mayor felino cumpliendo su función en la naturaleza”, celebró dicha fundación en un comunicado. “Porá” fue una de las tres primeras yaguaretés liberadas en el marco del proyecto de reintroducción del yaguareté (panthera onca) en Corrientes.

La yaguareté “Porá” lleva a su cría. Foto: captura video Rewilding Argentina.

Desde Rewilding explicaron que ya tenían indicios de los sectores que esta yaguareté había elegido para parir, pero que nunca habían tenido la oportunidad de avistarla cargando a un cachorro en su boca, algo que ocurrió en abril.

Cabe recordar que las principales amenazas para la supervivencia del yaguareté son la caza furtiva, la destrucción y degradación de su hábitat por el avance agropecuario y la deforestación, además de la escasez de presas naturales, ya que muchas de ellas también son cazadas por el hombre.

Una especie clave

El yaguareté es una especie esencial para mantener la salud y la integridad de los ecosistemas silvestres. Se había extinguido de la provincia de Corrientes a mediados del siglo XX debido a la cacería, la modificación del ambiente y la pérdida de sus presas naturales.

Ahora, mientras la población de esta especie declarada Monumento Nacional Natural (2001) crece, también aumenta la oportunidad de desarrollar el turismo de naturaleza en el Iberá.