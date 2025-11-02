Nunca los plantes: los árboles que pueden romper tu piso y vereda con sus raíces

Si se planta una especie con una raíz prominente y destructora, los daños aparecerán con el paso del tiempo, puede ser que luego de unos años. ¿Cuáles son los más dañinos?

Árbol. Foto: Unsplash.

Al momento de plantar un árbol, ya sea en el jardín o la vereda de la casa, es muy importante tener en cuenta la raíz de la especie, ya que muchas veces suelen crecer y romper todo el piso que se encuentra a su alrededor, incluso llegando a dañar el hogar, algo que puede ser muy molesto

Angelim vermelho, el árbol más alto de Sudamérica. Foto: EFE.

Si se planta una especie con una raíz prominente y destructora, los daños aparecerán con el paso del tiempo, puede ser que luego de unos años. Una raíz de un árbol puede ir creciendo lentamente y hacer daños significativos, sobre todo en las veredas y puentes de la casa.

Para evitar dolores de cabeza, es muy importante saber cuáles son los tipos de árboles tiene raíces dañinas y cuáles no, más allá de si tiene linda apariencia, ensucia o da sombra.

Los árboles que tienen mucha raíz y rompen los pisos

Dentro de todas las variedades de árboles que hay, estas son las que no convienen plantar porque echan mucha raíz y pueden destrozar los pisos y las veredas:

Sauce llorón. Foto Unsplash.

Sauce: las raíces de los sauces son superficiales y se extienden horizontalmente, lo que puede causar daños en tuberías y cimientos.

Ficus: el ficus benjamina, es famoso por sus raíces invasivas, que pueden causar daños a veredas, tuberías y otras infraestructuras.

Pino: algunas especies de pinos desarrollan sistemas de raíces laterales extensos que pueden dañar el área urbana.

Eucalipto: sus raíces son profundas y buscan agua constantemente, lo que puede causar problemas en áreas urbanas.

Álamo: tienen raíces agresivas que pueden levantar pavimentos y dañar estructuras.

Olmo: tienen raíces amplias y fuertes que buscan agua en el suelo, afectando las veredas y la infraestructura subterránea.

Higuera: las higueras tienen un sistema radicular muy extenso y agresivo.

Fresno: tiene un sistema radicular fibroso y superficial que puede causar problemas similares al sauce.

Árboles. Foto: Freepik.

¿Cuáles son los árboles menos dañinos?