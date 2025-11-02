Nunca los plantes: los árboles que pueden romper tu piso y vereda con sus raíces
Al momento de plantar un árbol, ya sea en el jardín o la vereda de la casa, es muy importante tener en cuenta la raíz de la especie, ya que muchas veces suelen crecer y romper todo el piso que se encuentra a su alrededor, incluso llegando a dañar el hogar, algo que puede ser muy molesto
Si se planta una especie con una raíz prominente y destructora, los daños aparecerán con el paso del tiempo, puede ser que luego de unos años. Una raíz de un árbol puede ir creciendo lentamente y hacer daños significativos, sobre todo en las veredas y puentes de la casa.
Para evitar dolores de cabeza, es muy importante saber cuáles son los tipos de árboles tiene raíces dañinas y cuáles no, más allá de si tiene linda apariencia, ensucia o da sombra.
Los árboles que tienen mucha raíz y rompen los pisos
Dentro de todas las variedades de árboles que hay, estas son las que no convienen plantar porque echan mucha raíz y pueden destrozar los pisos y las veredas:
- Sauce: las raíces de los sauces son superficiales y se extienden horizontalmente, lo que puede causar daños en tuberías y cimientos.
- Ficus: el ficus benjamina, es famoso por sus raíces invasivas, que pueden causar daños a veredas, tuberías y otras infraestructuras.
- Pino: algunas especies de pinos desarrollan sistemas de raíces laterales extensos que pueden dañar el área urbana.
- Eucalipto: sus raíces son profundas y buscan agua constantemente, lo que puede causar problemas en áreas urbanas.
- Álamo: tienen raíces agresivas que pueden levantar pavimentos y dañar estructuras.
- Olmo: tienen raíces amplias y fuertes que buscan agua en el suelo, afectando las veredas y la infraestructura subterránea.
- Higuera: las higueras tienen un sistema radicular muy extenso y agresivo.
- Fresno: tiene un sistema radicular fibroso y superficial que puede causar problemas similares al sauce.
¿Cuáles son los árboles menos dañinos?
- Arce japonés: de pequeño a mediano tamaño, ofrece una amplia variedad de formas y colores de hojas. Sus raíces son fibrosas y no suelen causar problemas en las veredas.
- Magnolia: conocida por sus hermosas flores, la magnolia es una excelente opción para veredas. Existen muchas variedades con diferentes tamaños y formas.
- Arce de azúcar: este árbol de hoja caduca ofrece una sombra densa y sus raíces son menos invasivas que las de otros arces.
- Haya: es un árbol de crecimiento lento con un sistema radicular poco profundo, lo que la hace ideal para espacios reducidos.
- Liquidámbar: se destaca por su follaje otoñal colorido y sus raíces no suelen causar daños significativos.
- Arbustos grandes: los arbustos grandes como el laurel de indias o el ciprés pueden ser una alternativa a los árboles, ya que suelen tener sistemas radiculares menos invasivos.