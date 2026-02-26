El puente argentino que conecta dos parques nacionales. Foto: Proyecto Yaguareté / Roberto Simonitti

El ecoducto de la Ruta Nacional 101 en Misiones es único en Argentina y en toda Latinoamérica. Se trata de una estructura natural que permite a la fauna silvestre cruzar de manera segura por encima de la ruta, funcionando como un puente que conecta ambos lados de la vía. Este ecoducto forma parte de un sistema más amplio de medidas para proteger la biodiversidad, complementando los pasos subterráneos para fauna que existen en la provincia, y ayudando a prevenir atropellamientos.

¿Qué son los ecoductos?

Los ecoductos son estructuras construidas sobre rutas, autopistas o vías de tránsito que permiten a la fauna silvestre cruzar de manera segura de un lado al otro, evitando atropellamientos y fragmentación de hábitats. Funcionan como puentes naturales, recubiertos con vegetación o elementos que imitan el entorno del bosque, para que los animales se sientan cómodos al cruzar.

Ecoducto de la Ruta Nacional 101 en Misiones. Foto: Instagram @_naturfotograf_

Su principal objetivo es conectar áreas naturales, como parques y reservas, manteniendo la conectividad ecológica y favoreciendo la movilidad de las especies nativas sin ponerlas en riesgo por el tráfico humano.

El ecoducto que deslumbra en Misiones: este el puente que conecta dos parques nacionales y es usado por los animales

El ecoducto de la Ruta Nacional 101 fue construido por la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones como parte de un conjunto de acciones presentadas por Conservación Argentina para mitigar los impactos ambientales generados por la pavimentación, en el marco del corredor de biodiversidad Urugua-í-Foerster. Esta infraestructura permite que la fauna nativa cruce por encima de la ruta, mejorando la conectividad ecológica y facilitando la expansión de las especies entre parques provinciales, reservas privadas y el Parque Nacional Iguazú.

Ecoducto de la Ruta Nacional 101.

Gracias a la combinación de pasafaunas subterráneos y ecoductos, la provincia de Misiones logró unir los parques provinciales Urugua-í y Foerster, trabajando también en coordinación con el Parque Provincial Welcz (209 km, creado por ley provincial en 2007). Este sistema dio lugar a un corredor biológico único en el continente, reconocido por Carreteras Argentinas, a través de Miguel Salvia, como una de las obras viales más destacadas del año 2008.

Medidas como estas, sumadas a otros proyectos similares, contribuyen a reducir los atropellamientos en las rutas y a garantizar un tránsito más seguro para la fauna autóctona, al tiempo que preservan la biodiversidad de la región.