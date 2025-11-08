Un dato clave del colibrí que pocos conocen: la particularidad en su visión que lo diferencia de otras aves

Este diminuto y encantador animal esconde una curiosa particularidad relacionada con la forma en que percibe y observa su entorno. Conocé de cuál se trata.

Curiosidades del colibrí. Foto: Unsplash.

Con sus deslumbrantes colores, el colibrí es uno de los animales más indefensos y bellos que suele aparecer en el patio de nuestras casas. Muchas veces suele asociárselo a la buena suerte. Sin embargo, hay un dato sobre ellos que muy pocos conocen.

Los colibríes se diferencian del resto de las aves por su capacidad de vuelo rápido, el tamaño de su corazón y además por un aspecto muy importante: su visión.

Los colibríes se diferencian del resto de las aves por su capacidad de vuelo rápido. Foto: Unsplash.

Esta ave cuenta con la particularidad de tener una visión ultravioleta, es decir, puede ver colores que los humanos no. En las flores el picaflor puede percibir matices que son imperceptibles para las personas, lo que le ayuda a encontrar néctar más fácilmente.

Un colibrí en el patio de tu casa: el significado que esconde

Para la cultura mexicana, esta asombrosa ave representa la alegría, la sanación y los consideran como una especie sumamente respetable.

Curiosidades del colibrií. Foto: EFE.

Basándose en esto, se cree que la visita de un colibrí en una casa significa la aparición de una nueva energía. Lo mismo ocurre en la cultura maya, quienes consideran a los colibríes como ángeles con buenas intenciones.

Anteriormente, los picaflores eran cazados para ser usados como adornos en sombreros, atrapasueños o centros de mesa. Sin embargo, esta práctica fue prohibida debido a lo vital que son para las flores del jardín.

Los colibríes consumen principalmente azúcar. Foto: Unsplash.

Los colibríes consumen principalmente azúcar para producir energía y esto incluye néctar y savia de los árboles. No consumen semillas para pájaros, así que no las coloques cerca para atraerlos porque vendrán otros pájaros.

Otros datos interesantes