Un método infalible: la receta casera para erradicar los hormigueros del jardín

Las hormigas no sobrevivirán a una preparación que requiere de pocos ingredientes para su elaboración.

La forma más práctica de erradicar las hormigas de tu hogar. Foto: Grok.

Si bien contar con un jardín puede ser muy placentero debido a que brinda un espacio de relajación y contacto con la naturaleza, también puede ser un desafío cuando aparecen plagas que afectan tanto la estética como la salud de las plantas.

Entre los problemas más comunes están los hormigueros, las viviendas de las hormigas que pueden convertirse en una verdadera molestia ya que estas pequeñas trabajadoras no solo invaden el césped, sino que también ingresan a las casas.

Método infalible para evitar que las hormigas se cuelen en las casas. Foto: Unsplash.

Para evitar estos inconvenientes, afortunadamente existe un método casero infalible para erradicar los hormigueros sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Con el objetivo de no pararse arriba de un hormiguero y recibir decenas de picaduras de hormigas, muchas personas deciden poner manos a la obra y hacer que el jardín de la casa sea seguro.

Los hormigueros pueden ser un verdadero problema en el jardín del hogar. Foto: Grok.

Cómo erradicar los hormigueros con una receta efectiva

Aunque hay algunas recomendaciones reconocidas para espantar las hormigas -como colocar hojas de laurel, canela o pimienta negra en los hormigueros-, hay un método que es mucho más eficaz.

Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta receta permite eliminar las hormigas de manera sostenible, protegiendo el equilibrio natural del jardín.

Ingredientes

2 yemas de huevo duro

½ cucharada chica de miel

1 cucharada de ácido bórico en polvo

Preparación

Con una cuchara y en un recipiente chico, aplastar las dos yemas de huevo. Incorporar la miel y el ácido bórico a los huevos aplastados. Mezclar hasta que los tres ingredientes se incorporen bien. Buscar los hormigueros del jardín, colocar un poco de preparación en cada uno. Las hormigas consumirán la preparación y terminarán muriendo por deshidratación.

También es posible esparcir cerca de los hormigueros un poco de bicarbonato de sodio, mezclado con azúcar. Siguiendo, otros ingredientes naturales para repeler las hormigas son: menta, fécula de maíz y talco.

Hormigas invasoras. Foto: Unsplash

Otras opciones naturales para combatir hormigas

También hay otras opciones y recetas para combatir la invasión de las hormigas o repeler su presencia en el jardín: